Recensione Aquaman vol.1: The Drowning un nuovo inizio per la DC Comics scritto da Dan Abnett

Aquaman vol.1: The Drowning è il nuovo numero uno della DC Comics. Nel grande universo DC questa nuova avventura ha il nome di Rebirth e così come per Aquaman anche per tutti gli altri supereroi inizia una nuova avventura. Questo nuovo grande successo è stato scritto dall’autore Dan Abnett e disegnato da vari artisti tra cui Scot Eaton, Oscar Jiménez, Mark Morales, Brad Walker, Andrew Hennessy, Wayne Faucher e Philippe Briones. Questo primo numero è uscito in America lo scorso 11 gennaio.

La trama della nuova avventura di Aquaman ci presenta il Re di Atlantide con una grande guerra interiore, non riesce a capire quale sia il mondo più giusto per lui, se quello sottomarino o quello sulla terra ferma. Nella sua mente e nel suo cuore vorrebbe far convivere in armonia i due mondi perché si sente parte sia di uno che dell’altro, ma nella realtà gli umani si sentono molto diffidenti nei confronti degli abitanti di Atlantide li vedono come alieni. Tutti gli sforzi che Aquaman compie per poter appianare queste divergenze vengono resi vani per colpa di Black Manta che distrugge tutto quello che Aquaman aveva costruito.

Il fumetto inizia con un attentato sventato da Aquaman da parte di una piccola parte di abitati di Atlantide che vuole attaccare gli abitanti della terra ferma. Aquaman come re degli abissi è l’unico che può proteggere e sventare questi terribili attacchi. Più avanti nel fumetto lo troviamo non più nei panni del supereroe ma semplicemente come Arthur Curry un uomo diviso dai suoi due mondi, si sente parte di entrambi ma allo stesso momento gli sembra di non appartenere veramente a nessuno dei due. Tutti i suoi sforzi sono per riuscire a far convivere pacificamente il suo regno con la terra, ma i rapporti sono sempre troppo tesi per riuscire a costruire qualcosa di buono.

Tanti sono i personaggi che costellano il fumetto a partire dalla inseparabile compagna di Aquaman, Mera. Lei si trova al comando della delegazione diplomatica per la terra, ed anche se non è un lavoro che la entusiasmi molto però in questo modo cerca di tirare fuori Atlantide dall’isolamento. Inoltre il grande amore che prova per Arthur Curry, la porta ad accettare anche di vivere sulla terra e di adattarsi alla vita terrestre. Non riesce a capire fino in fondo il profondo legame che lega Aquaman alla terra e questo è motivo di discussione in più di un’occasione. L’altro grande personaggio di questo fumetto è il cattivo Black Manta, con la sua grande entrata riesce a distruggere il grande lavoro fatto da Aquaman per poter saldare la pace tra terra e Atlantide, ma non sarà questo il grande colpo di scena che ci aspettiamo da lui, sarà qualcosa di molto più spaventoso.

La storia di questo primo albo di Aquaman vede una nuova storia affacciarsi all’orizzonte per il supereroe della DC Comics. La narrazione che troviamo all’interno del fumetto è ben strutturata anche grazie alle tante spiegazioni che vengono date dei personaggi principali grazie ai flash back presenti. La storia è scorrevole e presenta tanti colpi di scena fino alle ultime pagine che vedono l’apparizione di un altro grande eroe della DC Comics.

