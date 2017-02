Recensione The Visitor: How and Why he Stayed lo spin-off di Hellboy scritto da Mike Mignola

“The visitor: How and Why he Stayed” è stato definito come lo spin-off più misterioso di Hellboy. In questo nuovo fumetto, che troviamo disponibile da tre giorni in America grazie alla Dark Horse Comics, racconta le origini del demone che arriva sulla terra nel 1944. Questo albo, come anche il personaggio di Hellboy, è stato creato dallo scrittore Mike Mignola con la differenza che questo fumetto ha un co-creatore d’eccezione, Chris Roberson; i disegni sono di Paul Grist e i colori sono di Bill Crabtree.

La trama di questa nuova storia che vede protagonista Hellboy inizia nel 1944. Dopo un’esplosione appare in mezzo ai soldati un essere ancora piccolo ma che si nota subito non essere umano. Il demone non viene ucciso ma viene preso in consegna dal Prof Brutteholm. Nel momento in cui appare Hellboy uno dei soldati registra l’avvenimento, subito dopo si capisce che questo soldato in realtà è un alieno mandato sulla terra per monitorare l’arrivo del demone e di ucciderlo appena arrivato. Questo alieno però decide di non farlo perché è ancora piccolo e indifeso e decide di rimanere sulla terra per controllarlo e di intervenire se necessario.

Il fumetto “The Visitor: How and Why he Stayed” è uno spin-off del grande successo editoriale creato da Mike Mignola nel 1993, Hellboy. In questo albo troviamo la storia delle origini del demone tutto rosso che viene invocato sulla terra. E oltre all’inizio della sua vita sulla terra, di come cresce e imparava a vivere, vediamo che nell’ombra si cela un misterioso soldato che si capirà poi essere un alieno venuto sulla terra apposta per Hellboy. L’alieno è clemente con il demone e decide di lasciarlo vivere, ma continua a seguirlo per tutta la sua vita in tutti i suoi spostamenti per tenerlo sempre sotto controllo in modo che non faccia del male.

Il personaggio dell’alieno è pronto ad intervenire in qualsiasi momento perché conoscendo questo tipo di demone conosce bene il male, che può portare ma una cosa che sicuramente non si aspetta da Hellboy è che lui ha scelto di servire il bene e non il male come invece ci si aspettava da lui. La sorpresa mista a stupore nell’apprendere questa notizia spinge l’alieno ad investigare ancora sulla natura del demone ormai cresciuto.

Questo primo numero racconta solo l’inizio della storia ma ci aspetta molto da questa miniserie che dovrebbe essere composta da un totale di cinque numeri. La storia è leggera e tra una pagina e l’altra vediamo scorrere la vita di Hellboy, ma il sottofondo di mistero lascia un po’ sospesi e così si aspetta il secondo numero per saperne di più.

