Flight of the Raven, comics vincitore del Best Artist Award di Angoulême 2017

Flight of the Raven, Il Volo del corvo è una graphic novel d’avventura e di azione scritta da

Jean-Pierre Gibrat che ha conquistato il premio come migliore artista alla scorsa edizione del festival di Angoulême.

La trama di Flight of the Raven è ambientata a Parigi e ripercorre il periodo dell’occupazione tedesca, durante la seconda guerra mondiale. La tragicità del conflitto fa da sfondo alla narrazione che coinvolge le vite di persone comuni che tentano di non arrendersi e resistere alle avversità degli eventi. Un giovane che lotta per la resistenza al fine di salvare i propri amici trova in un’abile ladra la speranza di ritrovare la sorella e salvarla dalla Gestapo. In questo clima pericoloso due giovani tra loro completamente diversi espongono sé stessi al rischio e si avvicinano l’uno a l’altra, tentando di salvare i loro compagni.

L’apprezzata serie comics Flight of the Raven dopo il successo ottenuto al Festival di Angoulême sbarca anche in America distribuita dalla IDW Publishing. La graphic novel di Jean-Pierre Gibrat era stata già distribuita in Italia con il titolo Il volo del corvo grazie ad Alessandro Editore, pubblicata nell’omonima raccolta in edizione integrale nel corso del 2015.

Jean-Pierre Gibrat vincitore del premio come miglior artista al Festival di Angoulême per la suindicata graphic novel Il volo del corvo, ha tratteggiato uno stile grafico e narrativo che ha riscosso l’apprezzamento di critica e pubblico, dalle colorazioni vivaci e tonalità calde. Nella carriera professionale di Jean-Pierre Gibrat c’è stata la collaborato con la casa editrice francese Dargaud e la realizzazione della versione sensuale di Pinocchio dal titolo Pinocchia.

© Riproduzione riservata