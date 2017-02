I fantasmi di Portopalo, intervista a Angela Curri: 'una storia che assolutamente bisogna conoscere' 20/02/2017 07:00 La miniserie televisiva "I fantasmi di Portopalo" va in onda su Rai 1 il 20 e 21 febbraio 2017. Mauxa ha intervistato Angela Curri, interprete del personaggio di Meri. Rai 1 propone una significativa miniserie televisiva intitolata "I fantasmi di Portopalo", liberamente tratta dall’omonimo libro di Giovanni Maria Bellu. Ambientata nella seconda metà degli anni Novanta, la trama è focalizzata sul pescatore Saro Ferro, interpretato da Giuseppe Fiorello. Terminata una battuta di pesca nel giorno della vigilia di Natale, il protagonista mette in salvo un naufrago. Si tratta di un giovane ragazzo dai tratti indiani che non possiede alcun ricordo. Nei giorni successivi altri pescatori recuperano diversi cadaveri in mare, ciò conferma che in quelle acque si è consumata una tragedia umana della quale nessuno è a conoscenza. Abbiamo intervistato l'attrice Angela Curri, la quale da forma al personaggio di Meri. D: La miniserie affronta una tematica drammaticamente attuale. Quali sono state le tue prime impressioni una volta letta la sceneggiatura? R: Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura ho subito capito la responsabilità che tutti noi avevamo nel raccontare quel che era successo in quel lontano Natale del '96. Io ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile nell'interpretare questo personaggio e spero di aver dato nel mio piccolo un sostegno a questa grande storia. D: È stato lo stesso Giuseppe Fiorello a parlarti dell’essenza di questo progetto? R: A parlarmi del progetto è stato prima il regista Alessandro Angelini e poi Giuseppe Fiorello che aveva incontrato tanti anni prima il vero pescatore Salvo Lupo che aveva vissuto nella vita vera tutto questo . D: Com'è stato lavorare insieme sul set? R: È stato molto stimolante lavorare su questo set perché appunto al mio fianco avevo attori come Beppe Fiorello, Roberta Caronia e Giuseppe Battiston. E ho imparato anche tanto dal nostro regista Alessandro Angelini. È stata una bella avventura ricca di scoperte e di grandi emozioni. D: Interpreti la figlia del protagonista, Meri. Cosa ti ha colpito di questo personaggio? R: La sua voglia nonostante i problemi di realizzare il proprio sogno, quello di diventare attrice e comunque senza far mancare il suo appoggio alla famiglia. È stato meraviglioso conoscere la vera figlia di Salvo Lupo. Mi ricordo che questa bellissima ragazza dagli occhi azzurri venne sul set il giorno in cui giravo la scena del concorso di bellezza ed è stata un emozione immensa sapere che nel pubblico c'era lei. D: Hai letto il libro di Giovanni Maria Bellu, da cui è liberamente tratta la fiction? R: Purtroppo prima di girare avevo cercato molto il libro ma era introvabile però adesso è stato ripubblicato e sicuramente lo leggerò e spero che il pubblico di questa miniserie faccia lo stesso perché è una storia che assolutamente bisogna conoscere. "I fantasmi di Portopalo" va in onda su Rai 1 in prima serata il 20 e 21 febbraio 2017. © Riproduzione riservata

