Wonder Woman: l'intramontabile supereroina tra uscite DC Comics e l'atteso cinecomic

Wonder Woman rimane la supereroina più amata di DC Comics, icona di emancipazione femminile capace di attraversare indenne i decenni dal debutto in “All Star Comics #8” in 1941. Paladina indiscussa della giustizia, ha spento le settancinque candeline l'anno scorso accompagnata da molteplici iniziative per renderle omaggio.

Molti sono i fumetti del mese a lei dedicati. Lo scorso primo febbraio è uscito “Absolute Wonder Woman by Azzarello & Chiang”, il volume che raccoglie le storie di Wonder Woman #1-18 e #0 realizzate da Brian Azzarello (sceneggiatura) e Cliff Chiang (disegni), in collaborazione con Kano, Dan Green, e Tony Akins.

La trama prende piede con la Principessa di Themyscira che apprende l'identità del padre: il segreto custodito a lungo dalla madre, ma infine rivelato avrà conseguenze importanti. Il fumetto ridefinisce il personaggio in vista dei “Nuovi 52” con Wonder Woman costretta a intraprendere un lungo viaggio alla ricerca della verità sulla propria nascita. Un volume da collezione (costo 125 $), magnificamente disegnato, rivolto a tutti gli appasionati.

Dall'8 febbraio, è disponibile anche “Wonder Woman: Her Greatest Battles”. Questo volume mette insieme le memorabili battaglie affrontate fin dalla sua prima apparizione nel mondo comics grazie alle tavole di Cliff Chiang, Jim Lee, John Byrne, George Pérez e gli script curati da Brian Azzarello, Geoff Johns, Gail Simone, Greg Rucka, John Byrne, George Pérez.

La cover porta la firma di Frank Cho.

Sempre l'8 febbraio, è uscito “Justice League: Gods and Monsters”. Il fumetto nasce come un prequel all'omonimo film di animazione (2015) pensato e prodotto da Bruce Timm. Ambientato in uno scenario decisamente dark, la trama esplora l'identità dei protagonisti declinandola nel segno opposto. Così, Batman diventa Kirk Langstrom, trasformato in vampiro in seguito al tentativo sperimentale di curare il cancro; Superman è figlio del crudele generale Zod, cresciuto sulla Terra da una coppia di coniugi messicani; Wonder Woman, alias Bekka, non è più l'ambasciatrice di pace cresciuta in un'siola paradisiaca, ma una guerriera figlia di Himon di Nuova Genesi, una pianeta guerrafondaio. La supereroina cambia totalmente anche il look e indossa un aggressivo e futuristico costume bianco.

Mercoledì 22 febbraio, invece, è atteso il primo volume con l'intera serie fumettistica “The Lies”, nata recentemente sotto il segno di “Rebirth”. Scritta da Greg Rucka, la trama vede Wonder Woman affrontare un lutto e riflettere sulla propria missione quando, improvvisamente, il lazo della verità smette di funzionare: misteri del passato minacciano il presente...

Sul fronte cinematografico, in attesa del cinecomic con la supereroina interpretata da Gal Gadot, rumors indicano Arnold Schwarzenegger nel cast: forse nei panni di di Zeus o Ares.

