Marilyn Monroe, vendute all'asta le foto dell'attrice incinta sul set de 'Gli spostati' 17/02/2017 10:44 Le foto di Marilyn Monroe incinta sono state vendute all'asta: l'attrice era sul set del film "Gli spostati" Alcune foto di Marilyn Monroe incinta sono state vendute all’asta per 2240 dollari. Si tratta di immagini rare in cui l’attrice si fa fotografare l’8 luglio 1960 fuori dai Fox Studios, in una pausa dalla lavorazione del film “Gli spostati”. Le foto erano conservate dalla più cara amico della star, Frieda Hull che le nascose per decenni. Quando la Hill morì sono state messe all’asta, ed acquistate da un vicino di casa della donna. In quel periodo Marilyn Monroe era sposata con il drammaturgo Arthur Miller. Alcuni amici affermarono che l'attrice in seguito perso il suo bambino. Il film “Gli sposati” era diretto da John Huston, sceneggiato dallo stesso Arthur Miller e nel cast c’erano Clark Gable e Montgomery Clift. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





