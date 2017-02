NCIS, due nuovi episodi della quattordicesima stagione in onda su Rai 2

Al centro del secondo episodio, intitolato "Segreto professionale" (Titolo originale: "Privileged Information") e diretto da Edward Ornelas, c'è la vicenda del sergente Erin Hill, in coma dopo essere precipitato dal tetto di un edificio. L'uomo era in cura presso la psichiatra Grace Confalone, la quale invita Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) a non seguire la pista del suicidio.

Il primo episodio, intitolato "Essere cattivo" (Titolo originale: "Being Bad") e diretto da James Whitmore, Jr., mostra la squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service impegnata nell'indagare sulla morte di un uomo nel corso di una riunione annuale di ex studenti tenutasi presso il liceo che frequentavano.

Due episodi della quattordicesima stagione di " NCIS " vanno in onda in prima visione assoluta su Rai 2 il 15 febbraio 2017 dalle 21.20.

