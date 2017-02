Planet Earth II, la serie di documentari: un'innovativa esperienza audiovisiva 09/02/2017 07:00 La serie di documentari sulla natura intitolata "Planet Earth II" debutterà il 18 febbraio 2017 come evento in simulcast sui network BBC America, AMC e SundanceTV. Nel corso del Television Critics Association (TCA) winter press tour, BBC America, AMC e SundanceTV hanno annunciato che la serie di documentari sulla natura intitolata "Planet Earth II" debutterà il 18 febbraio 2017 come evento in simulcast. La produzione offre allo spettatore la possibilità di vivere un'esperienza audiovisiva dal carattere innovativo e appassionante, in cui il mondo della natura esprime la sua ammaliante purezza e il suo immenso fascino in modo assolutamente diretto. Frutto di un lavoro durato tre anni, il progetto ha richiesto 2089 giorni di riprese in 40 paesi diversi. L'autenticità degli aspetti contenutistici rendono la serie un prodotto godibile da parte di un pubblico di ogni fascia di età. Gli episodi di "Planet Earth II" hanno debuttato nel Regno Unito, sul canale televisivo BBC One, il 6 novembre 2016. Il primo, intitolato "Island", ha registrato 12.26 milioni di spettatori. Ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra straordinari scenari naturali è la voce narrante di David Attenborough, divulgatore scientifico britannico. Il progetto rappresenta il sequel della serie di documentari "Planet Earth", uscita nel 2006. Grazie alle potenzialità dell'ultra alta definizione, "Planet Earth II" rivela sorprendenti dettagli che appartengono ad angoli nascosti di isole, montagne, giungle, praterie, deserti e città del mondo. La narrazione immersiva apre le porte alle spettacolarità di colori e suoni che investono lo spettatore, il quale potrà cogliere un prezioso arricchimento culturale e sensoriale. Nel documentare la prodigiosa bellezza dei paesaggi, i vari episodi fanno luce sugli aspetti che riguardano lo stile di vita degli animali e raccontano dettagliatamente alcune fasi della loro quotidinaneità e dell'incessante lotta per la sopravvivenza. La serie di documentari è una produzione BBC Studios Natural History Unit, co-prodotta con BBC America. © Riproduzione riservata

