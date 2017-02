Sanremo 2017, la prima serata conferma il valore simbolico di un evento che accomuna

Nutrita da curiosità e trepidazione, la sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo ha avuto ufficialmente inizio ieri sera su Rai 1. Mauxa segue quotidianamente la kermesse con interviste e articoli di approfondimento.

Dopo una carrellata di grandi successi che non hanno trionfato all'Ariston ma hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana, il primo atto dell'edizione 2017 del Festival ha visto protagonista Tiziano Ferro, il quale ha omaggiato Luigi Tenco, scomparso tragicamente cinquant'anni fa. Il cantautore ha interpretato il celebre brano "Mi sono innamorato di te" in una cornice in bianco e nero che ha incrementato ulteriormente l'emozionalità del momento.

L'attenzione mediatica delle ultime settimane si è concentrata sulla riuscita dell'inedita coppia di conduttori formata da Carlo Conti e Maria De Filippi. Le due importanti personalità televisive hanno dimostrato la loro professionalità creando una sintonia dal gusto variegato che ha saputo alternare abilmente numerose battute ironiche a momenti di riflessione rispetto a tematiche sociali attuali.

La serata inaugurale dell'edizione 2017 della kermesse ha confermato il carattere nazionalpopolare del Festival di Sanremo, espressione di un valore simbolico e detentore di un ruolo emotivamente coinvolgente per gli spettatori, che possono riconoscere nell'evento una forza in grado di accomunare e unire. Questo aspetto si rispecchia nella commozione che ha accompagnato l'intervento sul palco dell'Ariston dei rappresentanti della Guardia di Finanza, della Croce Rossa, del Soccorso Alpino, delle forze armate, del Dipartimento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, recentemente impegnati a causa delle tragiche calamità naturali.

Nel corso della prima serata si sono esibiti i primi 11 artisti in gara nella sezione Campioni: Giusy Ferreri con "Fatalmente male", Fabrizio moro con "Portami via", Elodie con "Tutta colpa mia", Lodovica Comello con "Il cielo non mi basta", Fiorella Mannoia con "Che sia benedetta", Alessio Bernabei con "Nel mezzo di un applauso", Albano con "Di rose e di spine", Ron con "L'ottava meraviglia", Samuel con "Vedrai", Ermal Metà con "Vietato Morire" e Clementino con "Ragazzi fuori".

Tiziano Ferro, primo super ospite della kermesse, ha interpretato anche i singoli "Potremmo ritornare" e "Il conforto", in duetto con Carmen Consoli. Diretta ed efficace la comicità di Maurizio Crozza, il quale è tornato al Festival di Sanremo proponendo la sua consueta copertina. Gli altri ospiti intervenuti nel corso della serata sono stati Ricky Martin, i Clean Bandits, Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, la giornalista sportiva Diletta Leotta, il cestista Marco Cusin e la pallavolista Valentina Diouf. Al termine delle esibizioni degli artisti in gara Carlo Conti e Maria De Filippi si sono collegati con Rocco Tanica, in diretta dalla Sala Stampa Lucio Dalla.

© Riproduzione riservata