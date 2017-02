Oscar 2017: la seconda lista di presentatori della serata, con Shirley MacLaine

I produttori Michael De Luca e Jennifer Todd hanno annunciato oggi una seconda lista di presentatori per la 89a serata degli Oscar, presentata da Jimmy Kimmel e in onda il 26 febbraio 2017.

"Questi attori sono il motivo per cui ci piace andare al cinema - ha detto De Luca e Todd - Dai blockbuster ai film d'essai, questi artisti sono sempre presenti, e siamo entusiasti di dare loro benvenuto sul palco degli Oscars”.

Ci sarà Halle Berry, che ha vinto un Oscar come attrice nel ruolo principale per "Monster Ball" (2001); Jamie Dornan, al cinema con "Cinquanta sfumature di nero" (2017) e il film premio Oscar "Marie Antoinette" (2006); Chis Evans, che ha lavorato ai film candidati "Captain America: The Winter Solider" (2014) e "Marvel The Avengers" (2012).

Anche Gael García Bernal sarà presente: l’attore ha partecipato a "Babel" (2006) e "I diari della motocicletta" (2004); Samuel L. Jackson, che fu nominato per "Pulp Fiction" (1994); Scarlett Johansson, che ha recitato nei film candidati "Her" (2013), "Vicky Cristina Barcelona" (2008) e "Lost in Translation" (2003); Dakora Johnson, che lavorò a "The Social Network" (2010). Kate McKinnon (”Ghostbusters”, 2016), e Hailee Steinfeld ("True Grit”, 2010).

Infine ci sarà Shirley MacLaine, che vinse il premio come protagonista in "Voglia di tenerezza" (1983), fu candidata per "Due vite una svolta" (1977), "Irma la dolce" (1963), "L'appartamento" (1960) e "Some Came Running" (1958).

© Riproduzione riservata