Un passo dal cielo, quarta stagione: lo sviluppo dei rapporti tra Francesco e Livia 02/02/2017 12:15 Il quarto appuntamento con la quarta stagione di "Un passo dal cielo" va in onda su Rai 1 il 2 febbraio 2017. Due nuove episodi della quarta stagione di "Un passo dal cielo" vanno in onda su Rai 1 il 2 febbraio 2017. Nella notte della festa del Sacro Cuore uno scultore di San Candido è rinvenuto cadavere, la sua abitazione è stata incendiata e le sue opere sono state rubate. Il capo della forestale Francesco Neri indaga sull'accaduto e coinvolge Livia, la quale è esperta di storia dell'arte. Nel frattempo Vincenzo è invitato alla festa di inizio riprese da Fedez, ma non può andarci insieme a Eva. Un passo dal cielo, incontro con il cast Al centro del secondo episodio c'è il caso di un fotografo naturalista di San Candido viene ritrovato in fin di vita. L'ipotesi è che sia stato aggredito da una tigre, ancora libera per i boschi. Livia si ammala e rifiuta di andare all'ospedale, causando la preoccupazione di Francesco. Eva è chiamata a girare una scena di nudo con Fedez, ma non trova il coraggio di dirlo a Vincenzo. © Riproduzione riservata

