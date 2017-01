Recensione Superman - L'Uomo d'Acciaio lo storico albo torna in versione Deluxe

Superman – L’Uomo d’Acciaio, torna in una nuova versione Deluxe. Il famoso fumetto del 1986 torna, grazie alla DC Comics, in una versione tutta nuova. Lo scorso 17 dicembre è uscito il primo fumetto a cui ne seguiranno degli altri, al suo interno i primi sei numeri della famosa saga creata John Byrne. In Italia questo albo è stato distribuito dalla Lion divisione della RW Edizioni.

La trama racconta l’origine di Superman, inizia con una visione di Krypton nei momenti finali della sua vita, i genitori di Clark devono prendere una decisione difficile, spedire il loro unico figlio sulla terra per permettergli di vivere perché Krypton è in procinto di esplodere. La navicella del piccolo atterra nella fattoria dei Kent, una coppia senza figli, che decide di adottarlo. Cresce nei valori del rispetto degli altri e dell’aiuto reciproco e insieme a lui crescono anche i suoi poteri. Raggiunta la maggiore età decide di mettere i suoi poteri al servizio dell’umanità e si trasferisce a Metropolis dove riesce a mantenere una doppia vita: redattore al Daily Planet e Superman nei momenti di bisogno.

In questi primi sei capitoli della saga di Superman troviamo la storia che nel 1986 si era deciso di riscrivere per l’era post-Crisis nella DC Comics. Negli anni ottanta si era deciso di dare un taglio e una sistemata ai tanti universi e storie che i tanti scrittori della DC Comics avevano creato in mezzo secolo di storia, così è nato il crossover Crisis, da quel momento si riparte con storie nuove. Come per tutti gli altri supereroi anche per Superman c’è un nuovo inizio e una nuova storia. Il fumetto fu chiamato “The Man of Steel” e ripercorre le origini del supereroe da come è arrivato sulla terra fino al suo trasferimento a Metropolis.

Il protagonista Superman durante l’inizio della sua avventura incontra tanti personaggi che rimarranno importanti per tutto l’arco narrativo della serie. Una delle grandi differenze tra pre-Crisis e post-Crisis sono i genitori di Clark, infatti in questa nuova versione i coniugi Kent rimangono in vita e aiuteranno Clark in molte occasioni. Uno dei cattivi principali di tutta la storia è Lex Lutor, in questa versione è un milionario che cerca di avere tutto grazie ai suoi soldi, ma l’unica cosa che non può comprare è proprio Superman e per questo diventerà la sua ossessione. Inoltre troviamo Lois Lane il grande amore di Clark, una donna forte e pronta a tutto per avere uno scoop, in questa versione sarà una delle rivali più agguerrite per Clark all’interno del giornale.

L’autore e disegnatore di questa versione è John Byrne, un grande autore che nel corso della sua carriera ha lavorato con tutte le case editrici più importanti nel mondo dei fumetti. Questa sua versione di Superman è rimasta celebre negli anni ed ora la DC Comics ha deciso di riproporre la versione Deluxe proprio per avvicinare i giovani lettori alle vecchie storie. I disegni sono quelli storici che conosciamo ormai benissimo e che hanno accompagnato i lettori per tutti gli anni ottanta.

