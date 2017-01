Resident Evil: The Final Chapter, immagini dell'anteprima di Los Angeles con Milla Jovovich 26/01/2017 18:18 "Resident Evil: The Final Chapter" è il film con Milla Jovovich tratto dal videogioco. A Los Angeles si è svolta l'anteprima. Milla Jovovich è apparsa a sorpresa ad una proiezione per i fans del film “Resident Evil: The Final Chapter”. Poche ore prima l’attrice protagonista del film era all’anteprima di Los Angeles, con il regista Paul W.S. Anderson e gli attori Eoin Macken (che interpreta Doc), Ruby Rose (Abigail), William Levy (Christian), Ali Larter (Claire Redfield), Rola (Cobalt). La trama è quella di Alice (Jovovich) che deve salvare l'umanità contro le orde dei non morti, mentre la Umbrella Corporation organizza un attacco finale contro i sopravvissuti. Il film sarà distribuito il 27 gennaio 2017 negli Stati Uniti, mentre in Italia esce il 17 febbraio. © Riproduzione riservata

