Un passo dal cielo, quarta stagione: nuove complesse vicende impegnano i personaggi 26/01/2017 12:36 Il terzo appuntamento con la quarta stagione di "Un passo dal cielo" va in onda su Rai 1 il 26 gennaio 2017. La quarta stagione di "Un passo dal cielo" torna su Rai 1 il 26 gennaio 2017. Nel primo episodio il capo della forestate Francesco Neri è implicato in un'indagine della polizia. Su di lui grava l'accusa di aggressione nei confronti di una donna rinvenuta in fin di vita. Persino Emma dubita sulla sua innocenza. Nel frattempo Vincenzo, aiutato da Cristina, tenta di annullare il contratto tra Eva e Fedez. Un passo dal cielo, incontro con il cast Il secondo episodio si concentra sul rapimento di un medico di San Candido. Il capo della forestale intuisce che il rapitore è un professionista. © Riproduzione riservata

