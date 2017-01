Legion, recensione del primo episodio della serie tv

Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio di "Legion", in onda su Fox dal 13 febbraio 2017.

Come "Jessica Jones" e "Luke Cage", anche la serie televisiva creata da Noah Hawley propone un racconto incentrato su un personaggio dei fumetti Marvel Comics.

Nella fiction tornano i toni supereroistici propri dell'universo negli X-Men, espressi tramite David Haller, personaggio creato da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz. La dinamica scena iniziale del primo episodio rivela la complessità caratteriale del protagonista e permette allo spettatore di percepire il senso di confusione e smarrimento che lo contraddistinguono.

L'interpretazione dell'attore inglese Dan Stevens è efficace nel rappresentare la figura di David Haller, ragazzo che fin da bambino ha manifestato disturbi mentali ed è stato rinchiuso all'interno di istituti psichiatrici, dove gli è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide. Il protagonista di "Legion" ha continue visioni, sente delle voci e fatica a discernere la realtà dalla fantasia.

Il primo episodio presenta la condizione del personaggio all'interno di un'istituto, raccontandone gli sviluppi scaturiti dalla comparsa di una misteriosa ragazza, Syd Barrett (Rachel Keller). La relazione instaurata tra i due protagonisti coinvolge lo spettatore e conduce alla rivelazione di intriganti retroscena.

David è in possesso di un potere soprannaturale ma non ha ancora sviluppato la capacità di gestirlo. Il tema della scoperta di capacità oltreumane è un aspetto ampiamente sviluppato dalla saga cinematografica degli X-Men. Nei film come nella serie televisiva è un'intensa reazione emotiva vissuta dai protagonisti a renderli consapevoli delle proprie abilità. Nel primo episodio di "Legion", David Haller vive un momento di forte rabbia rivolta verso alcune misteriose persone che conoscono la sua natura di mutante, e ciò causa in lui una presa di coscienza della realtà.

La fiction prodotta da FX Productions e Marvel Television va in onda in contemporanea internazionale sui canali di proprietà Fox Networks Group in oltre 125 paesi del mondo. “Siamo entusiasti della partnership con FOX Networks Group e di questo grande lancio internazionale” - ha dichiarato Jeph Loeb, Executive Producer e Head of Television di Marvel - “Nel nostro DNA c’è il concetto di creazione di universi narrativi in cui si possano riconoscere i nostri fan in tutto il mondo e siamo fieri del lavoro fatto”.

