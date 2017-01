Annihilation, dall'omonimo romanzo di VanderMeer il nuovo film sci-fi con Natalie Portman

Il progetto. “Annihilation” è un film di fantascienza prodotto dalla Paramount, diretto da Alex Garland (già regista e sceneggiatore dello sci-fi “Ex Machina”) e interpretato da Natalie Portman, Oscar Isaac e Jennifer Jason Leigh. L’opera è l’adattamento cinematografico di “Annientamento”, il primo libro della trilogia di romanzi fantascientifici scritti dall’autore statunitense Jeff VanderMeer e conosciuta come “Southern Reach”. Attualmente in corso di lavorazione, il film dovrebbe essere distribuito nelle sale entro l’anno.

La trama. Tratto dal romanzo omonimo di Jeff VanderMeer, “Annihilation” è ambientato nella cosiddetta “Area X”, una zona che è stata colpita da un disastro naturale, ma la cui vegetazione è rimasta inspiegabilmente incontaminata. Per svelare tale mistero, vengono inviati nel corso di circa trent’anni dei gruppi di scienziati e di agenti segreti, i quali però o non scoprono nulla o, addirittura, non tornano più. E proprio per scoprire quello che sta succedendo nell’area viene inviata un’altra squadra, la dodicesima, questa volta composta solo da donne e guidata da una biologa che cerca il marito scomparso in una missione precedente. L’opera seguirà l’avventura di tale gruppo.

La trilogia. Il film “Annihilation” è tratto dal primo capitolo letterario della trilogia sci-fi di Jeff VanderMeer, intitolata “Southern Reach” e conosciuta anche come “Trilogia dell’Area X”. Gli altri due libri s’intitolano “Autorità” e “Accettazione” e sono anch’essi incentrati sulla misteriosa zona dalla vegetazione incontaminata in cui s’imbattono diverse squadre di scienziati e agenti segreti. Tali romanzi sono stati pubblicati a soli tre mesi di distanza l’uno dall’altro, ottenendo un grande successo di pubblico. A tal proposito il “New York Times” ha parlato di “lettura compulsiva”, paragonando la fruizione descritta a quella che si fa delle serie tv.

La protagonista. A interpretare la biologa a capo della missione che deve scoprire i segreti dell’”Area x” in “Annihilation” sarà Natalie Portman. La giovane attrice australiana vive un ottimo momento professionale, in quanto probabilmente riceverà la nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Jacqueline Kennedy in “Jackie” di Pablo Larraín e sta lavorando anche ad altri progetti cinematografici, tra cui “The Death and Life of John F. Canavan”, l’ultimo lavoro dell’enfant prodige canadese Xavier Dolan (“Mommy”, “E’ solo la fine del mondo”), le cui riprese sono iniziate questa estate.

