Oscar 2017, gli attori che effettueranno le nominations

Si tratta dei vincitori degli anni passato Jennifer Hudson , che ottenne il premio nel 2007 con “Dreamgirls”, come attrice non protagonista. Brie Larson , miglior attrice nel 2016 con il film “Room”. Emmanuel Lubezki , vincitore per la migliore fotografia di “The Revenant”; Jason Reitman , regista che ha ottenuto nominations per “Juno” e “Tra le nuvole”; Ken Watanabe , che ha vinto nel 2004 per l'interpretazione ne “L'ultimo samurai”.

Nuove immagini sono state pubblicate del film “Trainspotting 2”, diretto da Danny Boyle. Nelle foto si mostra Begbie (Robert Carlyle) seduto su un letto con i piedi contro la macchina da presa, Mark Renton (Ewan McGregor) e Spud (Ewen Bremner) seduti in cima ad una montagna mentre guadano l’orizzonte, oppure in una toilette di no...

“The Belko Experiment” è un film di genere horror-thriller diretto da Greg McLean e scritto da James Gunn. Le riprese sono iniziate il primo giugno del 2015 a Bogotá, in Colombia; la pellicola è stata proiettata in anteprima al Toronto International Film Festival lo scorso 10 settembre, e dovrebbe uscire nelle sale ...

Il lavoro di attore a Los Angeles e Hollywood, commentato in queste ore con la consegna dei Golden Globes e in attesa della cerimonia degli Oscar è screziato. Si può giungere a recitare in film grazie ad esperienze televisive, o teatrali: oppure attraverso la moda. In ogni caso occorre entrare in quel roster per cui la propria p...