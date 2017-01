The Five, recensione del primo episodio della serie tv 05/01/2017 07:00 La serie televisiva "The Five" ha debuttato sul canale britannico Sky 1 il 15 aprile 2016. In Italia la prima stagione è stata resa disponibile sulla piattaforma streaming TIMvision. Abbiamo guardato il primo episodio della serie televisiva “The Five”, creata dallo scrittore statunitense Harlan Coben. La fiction affronta la tematica della scomparsa, molto frequente nella serialità contemporanea. L'impostazione narrativa risulta simile a quella di “The Family”, serie creata da Jenna Bans connotata da risvolti thriller. Il primo episodio ha inizio con la rappresentazione dell’evento da cui muove il racconto. Nel 1995, Jesse Wells ha cinque anni, è in lacrime mentre alcuni ragazzi, tra i quali c'è suo fratello maggiore Mark, lo invitano a intraprendere da solo un sentiero per tornare a casa. Il bambino scompare nel nulla e la narrazione compie un salto temporale e riprende venti anni dopo. I protagonisti sono diventati adulti e la serie procede col descrivere la loro quotidianità alternando brevi flashback per mantenere vivo il ricordo della vicenda che ha indelebilmente segnato le loro vite. La trama si concentra sul personaggio di Mark, provato da tensioni emotive e dal rimorso di coscienza. La fiction britannica presenta allo spettatore un altro aspetto tipico del racconto televisivo, l’improvviso ritorno del passato. Ciò si realizza quando il detective Danny Kenwood, uno dei ragazzi che si trovava con Jesse nel 1995, sta indagando su un omicidio di una donna e legge la relazione scientifica contenente il test del DNA di un cerotto rinvenuto sulla scena del crimine, appartiene proprio al bambino scomparso venti anni prima. La notizia sconvolge tutti i protagonisti e produce differenti reazioni. L'atteggiamento di Mark oscilla tra incredulità e confusione, i suoi genitori manifestano diversi stati d’animo: la madre Julie dichiara "io l'ho sempre saputo che è vivo" mostrando la forza della sua speranza, il padre Alan esprime un sentimento di rassegnazione e ricorda le difficoltà che scaturirono dalla scomparsa di suo figlio Jesse: "milioni di domande nessuna risposta”. Sia “The Five” che “The Family” percorrono una linea investigativa attraverso un personaggio detective e inseriscono nella trama la figura del "presunto colpevole", ridiscussa dal colpo di scena iniziale. Entrambe le serie si muovono tra presente e passato e svelano progressivamente inganni e retroscena inaspettati. La prima stagione della fiction britannica ha debuttato sul canale televisivo Sky 1 il 15 aprile 2016. In Italia è stata resa disponibile sulla piattaforma streaming TIMvision nel novembre 2016. © Riproduzione riservata

