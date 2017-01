The Great Indoors, la serie tv che ironizza sulla realtà del giornalismo online 03/01/2017 18:00 La sitcom statunitense "The Great Indoors" ha debuttato sull'emittente televisiva CBS il 27 ottobre 2016. La serie statunitense "The Great Indoors" va in onda sull'emittente televisiva CBS dal 27 ottobre 2016. La trama è focalizzata sul personaggio di Jack Gordon, un reporter che ha trascorso gran parte della sua vita a viaggiare per il mondo. La sua routine lavorativa è sconvolta dalla decisione di Roland, il fondatore del magazine presso cui lavora, di pubblicare la rivista solo sul web. Tramite un approccio ironico, la sitcom affronta dinamiche quotidiane del lavoro d'ufficio, rappresentate nella modernità del reparto digitale di una testata giornalistica. Il protagonista principale interpretato dall'attore statunitense Joel McHale deve adattarsi alla contemporaneità e acquisire nuovi ritmi lavorativi. Nella serie televisiva tornano argomentazioni legate all'utilizzo dei social network e le difficoltà nell'apprendere il gergo tecnico dei media online. Per incrementare ulteriormente la sua inclinazione comedy, la trama accoglie una pluralità di personaggi che formano lo staff dei Millennials e che interagiscono con il protagonista. Il debutto di "The Great Indoors" ha avuto un notevole successo di pubblico. Il pilot diretto da Andy Ackerman ha registrato 8.81 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home Serie TV correlate The Great Indoors

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Taboo, un misterioso Tom Hardy nel trailer della miniserie televisiva È stato rilasciato un nuovo trailer di "Taboo", la nuova miniserie televisiva in onda sul canale BBC One dal 7 gennaio 2017 e sull'emittente statunitense FX dal 10 gennaio 2017. Disponibile sul canale ufficiale Youtube della BBC, il video offre al pubblico alcune anticipazioni sullo sviluppo della trama della fiction, tra complotti e ...

Serie TV / News Dance Dance Dance, Claudia Gerini interpreta Beyoncé nella seconda puntata del talent show L'edizione italiana del talent show "Dance Dance Dance" giunge alla seconda puntata, in onda su FoxLife il 28 dicembre 2016. Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni è connotato dalle esibizioni singole, pertanto solo un componente delle coppie in gara sale sul palco per reinterpretare stor...

Serie TV / News Selfie - Le cose cambiano, nuove storie nell'ultima puntata del reality L'ultima puntata del programma televisivo "Selfie - le cose cambiano" va in onda su Canale 5 il 28 dicembre 2016. Nel nuovo appuntamento con il make-over condotto da Simona Ventura sono raccontate diverse storie di persone impegnate nel tentativo di modificare alcuni aspetti di sè stesse. Grazie a un team di medici esperti, profe...

Serie TV / News Doctor Who: supera 200 mila view il trailer della nuova stagione Il trailer della nuova stagione di "Doctor Who", il cui debutto è atteso nel 2017, è stato pubblicato sul canale ufficiale Youtube della serie televisiva, dove ha superato 200 mila visualizzazioni. Il video rivela alcuni dettagli sulla trama, connotata da un'atmosfera avventurosa e ricca di azione. Per la terza volta l'attore sc...