Marvel Comics rilancia Hawkeye, Occhio di Falco in nuova serie a fumetti 19/12/2016 10:00 Kate Bishop in arte Hawkeye sarà la protagonista della nuova serie Marvel firmata da Kelly Thompson e Leonardo Romero Marvel Comics dopo aver lanciato Doctor Aphra, un archeologa alle prese con Darth Vader, ha appena rilanciato in una nuova serie comics un personaggio femminile molto amato sebbene apparso in ruoli secondari. Kate Bishop torna nella sua Los Angeles armata del suo arco e della sua faretra per contrastare il crimine che imperversa nella sua amata città. Questa nuova serie è stata scritta da Kelly Thompson che ha prodotto A-Force e Jem, illustrata da Leonardo Romero già disegnatore di Dottor Strange. Hawkeye agli appassionati dei fumetti Marvel fa venire subito in mente il nome di Clint Barton protagonista maschile dell’omonima serie. Tuttavia in questa nuova serie la Marvel ha voluto puntare su una nuova eroina dei fumetti già apparsa in passato in alcune serie comics, Kate Bishop. Come spesso è accaduto per diversi personaggi, tra cui anche Doctor Aphra appunto, Kate ha conquistato consensi sin dalle prime apparizioni tanto da farla apparire nel video gioco Marvel Heroes e nei personaggi Lego, permettendo così alla Marvel di progettare una serie nella quale renderla protagonista assoluta. Hawkeye nella versione femminile è simile al suo omonimo maschile. Si tratta di una ragazza dalle grandi abilità di arciera, abile nella scherma, grande spadaccina, oltre a cavarsela nel corpo a corpo. Nelle precedenti serie comics, Kate veniva disegnata come la figlia di un magnate che dopo aver subito una violenza ha reagito intensificando gli allenamenti, determinata a non fare mai più da vittima ma risoluta nell’aiutare gli altri. Marvel Comics rilancia Hawkeye puntando sul personaggio di Kate Bishop, rendendolo attuale ed impiantandolo in una città tanto bella quanto pericolosa. Il primo numero della nuova serie è uscito a dicembre negli Stati Uniti. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti

