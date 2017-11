Film più visti della settimana, ‘Justice League’ e ‘Wonder’ sono le novità 21/11/2017 11:45 Al box office ufficiale USA entrano ai primi posti “Justice League” e “Wonder” Il box office ufficiale dei film più visti negli Stati Uniti dal 17 al 19 novembre 2017 segna l’entrata conferma al primo posto di “Justice League” (93.842.239, leggi la recensione e l’intervista a l’attrice): la storia è quella di Batman che si allea con Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg per sconfiggere il malefico Steppenwolf. Al secondo posto c’è un’altra novità, “Wonder” (27.547.866 dollari), vicenda del piccolo August Pullman, un ragazzo con difformità nel viso che a 10 anni decide di iscriversi alla quinta elementare. Al terzo posto scende “Thor: Ragnarok” (247.265.770 dollari, leggi l’articolo): Thor lotta contro l’ex alleato Hulk, in difesa della civiltà asgardiana. Al quarto posto c’è “Daddy's Home 2” (50.212.157 dollari), storia di Brad e Dusty che durante la vacanza affrontano i padri assillanti. Al quinto c’è “Murder on the Orient Express” (“Assassinio sull’Orient Express”, 51.735.924 dollari), tratto dal romanzo giallo di Agatha Christie dove il detective Hercule Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno, con tutti i passeggeri che sono indiziati. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Cinema / Drama The Florida Project, intervista al regista del film Sean Baker The Florida Project è il film di Sean Baker che ha ottenuto un ottimo consenso di critica. Interpretato da Willem Dafoe, è ambientato in un tratto di strada appena fuori da Disney World, a Miami: la bambina di sei anni Moonee (Brooklynn Prince) vive con la madre Halley (Bria Vinaite). Abitano vicino al "The Magic Castle", un motel eco...

Cinema / News Jennifer Lawrence e Emma Stone insieme in un film Durante la tavola rotonda organizzata da The Hollywood Reporter, le attrici Jennifer Lawrence ed Emma Stone hanno affermato di voler lavorare ad un progetto insieme. L’incontro è avvenuto il 15 novembre, e vi hanno partecipato anche Mary J. Blige, Jessica Chastain, Allison Janney e Saoirse Ronan. "Mi piacerebbe molto. Continuo a...

Cinema / Recensioni Recensione del film ‘Most Beautiful Island’ Most Beautiful Island è il film di Ana Asensio uscito in questo giorni nelle sale statunitensi, ben accolto dalla critica. Lo stile è documentaristico, con la macchina da presa che pedina la protagonista Luciana (la stessa Ana Asensio) tra le peregrinazioni della metropoli di New York. Lei è immigrata ispanica, e nella citt&a...

Cinema Recensione film DC Comics, Justice League Justice League è il film tratto dall’omonima serie a fumetti che unisce alcuni degli eroi più importanti della DC Comics in una trama che ha il prevalente scopo di presentare i personaggi al grande pubblico. L’inizio di una nuova ed attesa saga dove l’inevitabile esigenza di calare i protagonisti nella storia e di pr...

Cinema / Thriller The Force, David Mamet scriverà il film diretto da James Mangold La Fox ha annunciato che il 1 marzo 2019 sarà la data di uscita ufficiale di “The Force”, il thriller poliziesco diretto da James Mangold, regista di “Logan” e “Walk the Line – Quando l’amore brucia l’anima”. Il film sarà un adattamento dell’omonimo romanzo di Don Winslow (e...

Cinema / News Quentin Tarantino, il nuovo film prevede un budget da 100 milioni di dollari Per il nuovo film di Quentin Tarantino si è avviata una gara nella scelta del distributore. Dopo lo scandalo sul produttore Harvey Weinstein, la sua società Weinstein Company non si occuperà più della distribuzione dei film di Tatantino, chiudendo una collaborazione avviata nel 1992 con "Le iene”. A contendersi l...

Cinema / Recensioni Recensione del film The Big Sick The Big Sick è il film di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter. Kumail (Kumail Nanjiani) è un giovane comico di standup di Chicago, usa la sua auto con Uber e la notte si esibisce. Negli sketch ironizza sulla cultura pakistana, e questo aspetto è tenuto nascosto alla famiglia musulmana.Durante uno spe...

Cinema / Horror Cate Blanchett, è horror il nuovo film tratto da un romanzo Cate Blanchett dopo il ruolo di Hela nel film “Thor: Ragnarock” lavorerà ad un film horror. “The House with a Clock in its Walls” è tratto da un romanzo del 1973, scritto da John Bellairs. L'orfano Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro) si trasferisce nella città di New Zebede, nel Michigan. Qui abita lo zio Jo...

Cinema / News Lav Diaz, il nuovo film è un’opera rock Lav Diaz, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia 2016 con “The Woman Who Left” è al lavoro al nuovo film, dal titolo "Ang Panahon ng Halimaw" (letteralmente, “La stagione del diavolo”). Il film mescola musica, opera rock e dramma. A produrlo è Bianca Balbuena, che ha già lavorato a &ldqu...