Cosa regalano a Natale le star 11/11/2017 08:00 Le vacanze natalizie sono l’ennesima occasione che hanno le celebrità per infrangere le barriere del buongusto e della moderazione Per le persone cosiddette normali, i regali consistono in oggetti di prezzo variabile: un libro, una sciarpa, nelle occasioni speciali un orologio, magari un gioiello. Raramente capita che qualcuno ci sorprenda il giorno del nostro compleanno regalandoci una Porsche. Quando parliamo di celebrità, questi parametri si rovesciano. Le star del cinema e della musica sembrano avere, fra i tanti hobby, quello di fare a gara al regalo più grosso e appariscente. Ci sono le dovute eccezioni, ovviamente, ma la norma sembra essere proprio questa: non ci sono limiti di buongusto o budget. Visto che ci avviamo verso la stagione natalizia, rivisitiamo alcuni dei regali più vistosi ed esagerati mai fatti a Hollywood e dintorni. Mariah Carey – il cui singolo “All I want for Christmas dal 1994 è uno dei tormentoni per eccellenza della stagione natalizia – nel 2014 si è comprata una slitta trainata da un’autentica renna. Inoltre, ai tempi in cui i due erano ancora sposati, Nick Cannon le ha regalato una Rolls-Royce da 400mila dollari. Nel 2015, invece, la popstar John Legend ha regalato alla moglie Chrissy Teigen una gigantesca forma di formaggio dal costo di circa 1000 dollari: a quanto pare festeggiare il Natale con una montagna di formaggio era uno dei sogni d’infanzia della donna. Sempre nel 2015, Diane Kruger (che abbiamo imparato a conoscere soprattutto grazie a “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino) ha ricevuto un paio di sci firmati Chanel. L’attrice ha lavorato spesso con la casa di moda parigina, che ha voluto dimostrarle così la sua stima. Nel 2011, invece, Tom Cruise ha regalato alla figlia Suri (avuta da Katie Holmes) un orso dal valore di circa 130mila dollari. Come se non bastasse, ha aggiunto degli orecchini con diamanti da 15mila dollari e gonne da 1500 dollari. Sempre nel 2011, ovvero negli anni d’oro del loro matrimonio, Angelina Jolie ha regalato al suo marito d’allora, Brad Pitt, una cascata intorno a cui costruire una villa nello stile di Frank Lloyd Wright. “Brad ha sempre sognato una casa cullata dal suono di una cascata, piena di natura, luce e vetro”, aveva rivelato una fonte al Daily Mail. Le Birkin di Hermès sono tra le borse più ambite nel mondo dell’alta moda. Kanye West ha deciso di regalarne una alla moglie Kim Kardashian nel Natale del 2013, ma per rendere il regalo ancora più speciale l’ha fatta “ritoccare” dall’artista George Condo. Una Birkin di solito si aggira intorno ai 16mila dollari, ma una modifica del genere la rende, ovviamente, inestimabile. L’anno seguente, Kim ha ricevuto un’altra Birkin decorata con un dipinto fatto con le dita dal figlio North West. In un’altra occasione, Kanye ha deciso di puntare sia sulla qualità che sulla quantità, e ha collezionato 150 regali comprati da un assistente mentre era collegato con il rapper via Skype: tra i “pensierini” c’erano una pelliccia arcobaleno, un vestito di Louis Vuitton, e una tuta di Prada. Jennifer Lopez invece ha scelto una strada completamente diversa, e per celebrare il Natale a chiesto ai suoi fan di tutto il mondo di fare una donazione a un’organizzazione di beneficenza. "Se ogni persona che mi segue su Twitter e Facebook donasse almeno un dollaro, potremmo fare qualcosa che non è mai stato fatto prima. Potremmo raccogliere milioni di dollari”, ha detto la cantante. Usare la propria fama per fare del bene: quale modo migliore per rispettare lo spirito del Natale? © Riproduzione riservata

Irene Caramilionis





