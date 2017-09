I vip con più matrimoni alle spalle

Spesso si pensa che le persone famose abbiano molto di più degli altri e senza dubbio ciò è vero almeno per quanto riguarda i matrimoni e i divorzi, dal momento che pochi vip sono riusciti a rimanere sposati con la stessa persona per tutta la vita. Il leggendario sassofonista Louis Armstrong è convolato a nozze quattro volte, con Daisy Parker, Lil Hardin Armstrong, Alpha Smith e Lucille Wilson. Stesso numero per la celebre cantante Josephine Baker, condotta all'altare la prima volta alla tenera età di tredici anni. Nonostante la sua nota bisessualità, la Baker ebbe in totale ben dodici figli.



James Cameron è il regista diventato famoso per avere sbancato al botteghino con "Aliens - Scontro finale", "Terminator 2", "Titanic" e "Avatar", nonché per essere sceso con un sottomarino sul fondo della Fossa delle Marianne, l'abisso oceanico più profondo: alla luce di ciò, i cinque matrimoni che il regista canadese ha alle spalle sembrano quasi pochi. Anche il pugile George Foreman e l'attore Henry Fonda hanno detto sì per cinque volte, così come l'affascinante Rita Hayworth che fra i suoi mariti poteva vantare il principe Aly Khan.

Hedy Lamarr è stata la prima attrice a recitare in una scena apertamente erotica nel film "Estasi" del 1933 e ha anche contribuito all'invenzione di un sistema di trasmissione di onde radio: si è sposata per ben sei volte nel corso della sua vita. Tony Curtis ha fatto del savoir faire una sorta di marchio di fabbrica e si è portato all'altare sei donne tra cui la star di "Psycho" Janet Leigh, con la quale ebbe l'attrice Jamie Lee. Il cantante e pianista rockabilly Jerry Lee Lewis ha fatto di meglio, raggiungendo quota sette.

Richard Pryor è considerato uno dei più brillanti comici della storia; ebbe sette matrimoni ma solo cinque mogli, essendosi coniugato per due volte con Jennifer Lee e Flynn Belaine. Liz Taylor è un mito al pari di Marilyn Monroe e proprio come la collega ebbe una vita amorosa tormentata: otto matrimoni tra cui Richard Burton e il senatore John Warner, suocera per la prima volta a 38 anni, nonna a 39, diede alla luce tre figli. Mickey Rooney, attore molto prolifico fin da bambino, si sposò anche per otto volte mentre l'attrice ungherese Zsa Zsa Gabor arrivò addirittura a nove.

© Riproduzione riservata