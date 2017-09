Festival di Venezia 2017, 'The Shape of Water' di Guillermo del Toro vince il Leone d'Oro 10/09/2017 11:15 La 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si è svolta al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017. Mauxa ha partecipato alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si è svolta al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017. Il Leone d'Oro per il miglior film è stato conferito al regista messicano Guillermo del Toro per "The Shape of Water".

Il Leone d'argento - Gran premio della giuria è andato a "Foxtrot", diretto da Samuel Maoz mentre il Leone d'argento - Premio per la migliore regia è stato consegnato a Xavier Legrand per il film "Jusqu'à la garde". La Giuria della 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è stata presieduta da Annette Bening e composta da Ildikó Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, Jasmine Trinca, David Stratton, Edgar Wright e Yonfan. © Riproduzione riservata

