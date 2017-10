Wind Summer Festival, gli artisti protagonisti: quattro serate tra hit italiane e internazionali 03/07/2017 12:00 Il "Wind Summer Festival" va in onda domani sera su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. Il "Wind Summer Festival" debutta domani sera in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105. L'evento condotto da Alessia Marcuzzi con Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia si è svolto in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno. Articolata in quattro serate la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gianna Nannini, Giorgia, Il Volo, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, LP, 2Cellos, Fabri Fibra, Jasmine Thompson, Jax Jones, Ofenbach, Paola Turci, Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Cristina D’Avena, Benji & Fede e Annalisa, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Ermal Meta, Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Bianca Atzei, Briga, Chiara, Elodie, Fabrizio Moro, Federica, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Il Cile, Irama, Jake La Furia, Kadebostany, Lodovica Comello, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Syria, Thomas, Tiromancino, Valeria Rossi e altri ancora. Il "Wind Summer Festival" ha concesso spazio anche a 6 giovani artisti che si sono sfidati ed esibiti di fronte al pubblico numeroso di Piazza del Popolo nel corso delle prime tre serate: Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade. L'evento è prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con Mediaset e iAM Management. La regia è di Roberto Cenci. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

News Pechino Express - Verso il Sol Levante, quarta puntata: traguardo finale a Muñoz La sesta edizione di “Pechino Express” ha debuttato su Rai 2 il 13 settembre. La quarta puntata va in onda questa sera dalle 21.20. In questo nuovo appuntamento, l’ultimo che si svolge interamente nelle Filippine, le sette coppie rimaste in gara devono percorrere quattrocentoquattro chilometri: partendo da Baguio (città si...

News Striscia la notizia, trentesima edizione: conduttori e novità “Striscia la notizia - La voce dell’intraprendenza” torna questa sera su Canale 5 alle 20.35. Il tg satirico ideato e scritto da Antonio Ricci è giunto alla trentesima edizione. Nel corso della nuova stagione si alternano varie coppie di conduttori: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (dal 25 settembre al 2 dicembre), Ezio Greg...

News Tale e Quale Show 2017, concorrenti e giuria della settima edizione È stata presentata la settima edizione di "Tale e Quale Show", in onda su Rai 1 dal 22 settembre. Articolato in undici puntate, il programma è condotto da Carlo Conti e viene trasmesso in diretta dagli studi della Dear di Roma. Il format del programma televisivo non ha subito modificazioni, dodici personaggi famosi so...

News The Darts, intervista alla band femminile rock alternative The Darts è la band femminile statunitense che in un anno si è imposta per disinvoltura e innovazione. Unisce rock alternativo a garage music, fino alla psico music. Dopo un’esibizione a Tucson (Phoenix) nel 2016 la Band ha pubblicato un EP: le loro canzoni hanno invaso le radio locali e nazionali. Ora la band pubblica il primo...

News Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show: su Rai 1 l'evento condotto da Milly Carlucci “Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show” va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25. Un’orchestra di cento elementi accompagna l'esibizioni del noto tenore italiano, partecipano all'evento numerose personalità del mondo dello spettacolo internazionale: Elton John, Sharon Stone, Steven Tyler, Antonio Banderas, Sum...

News Celebrity MasterChef, i protagonisti della seconda stagione del talent show La seconda stagione di "Celebrity MasterChef" andrà in onda sul canale Sky Uno nel 2018. È stato annunciato l'inizio delle riprese e sono stati rivelati i nomi dei dodici personaggi famosi che partecipano alla nuova edizione dello spin-off del cooking show "MastercChef". I protagonisti della seconda stagion...

News Pechino Express - Verso il Sol Levante: un cast 'non prettamente televisivo' La sesta edizione di “Pechino Express” debutta questa sera su Rai 2. Articolato in dieci puntate e condotto da Costantino della Gherardesca , l'adventure game segue il viaggio di otto coppie attraverso paesi orientali. Il programma parte dalle Filippine per poi spostarsi a Taiwan e concludersi in Giappone, il traguardo ...

News Caduta Libera, tre nuovi giochi rendono più avvincente il game show La nuova edizione di "Caduta Libera" ha debuttato ieri su Canale 5. Condotto da Gerry Scotti e prodotto da Endemol Shine Italy, il game show presenta alcune novità inerenti la gara tra il campione, posizionato sulla botola centrale, e gli altri sfidanti che occupano le dieci botole. La competizione è resa più avvincente ...

News Grande Fratello Vip 2017, concorrenti e novità della seconda edizione Il “Grande Fratello Vip” giunge alla seconda edizione, al via questa sera su Canale 5. Prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, il programma televisivo tenta di replicare il successo mediatico ottenuto con l’edizione d’esordio. Una novità dell'edizione 2017 del...