Magic Tree House, la serie di Mary Pope Osborne diventa un film

La serie di libri per ragazzi “The Magic Tree House” approda sul grande schermo: la Lionsgate ha acquistato i diritti per tutti e 54 i libri scritti in questi ultimi 25 anni dall’autrice Mary Pope Osborne, e ha già avviato la produzione dell’adattamento, con la speranza che diventi il primo capitolo di un franchise cinematografico di successo.

Mary Pope Osborne parteciperà alla lavorazione del film in veste di produttore esecutivo; ci sarà anche il marito, Will, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme alla scrittrice teatrale Jenny Laird. Il lungometraggio si baserà soprattutto sul 29° libro della serie, “Christmas in Camelot”, in cui i protagonisti, Jack ed Annie, riscoprono la loro casa sull’albero (la “Magic Tree House” che dà il nome alla serie stessa) dopo aver inizialmente deciso di abbandonarla. Una volta lì, ricevono un invito per passare la vigilia di Natale a Camelot, un luogo magico avvolto nel mito e nella leggenda, e che presto avrà bisogno del loro aiuto.

“Lionsgate ha un’ottima reputazione perché collabora a stretto contatto con i creatori originali, rispettando e tutelando le loro idee, e coinvolgendoli nel processo creativo [dei film],” ha dichiarato Osborne. “Sono entusiasta di aver scelto loro per dare vita ai libri della Magic Tree House e trasformarli in una serie di film con cui i bambini, i genitori e i nonni potranno divertirsi tutti insieme”. La Lionsgate ha dimostrato più volte in passato di saper adattare con successo serie letterarie per bambini e Young Adult: basti ricordare il franchise di “Hunger Games”, o i primi due capitoli della saga “Divergent”.

“Siamo sempre alla ricerca di mondi magici da trasformare in potenziali franchise cinematografici, e qui parliamo di una saga famosissima che è amata e riconosciuta in tutto il mondo,” ha spiegato Erik Feig, co-presidente della Lionsgate Motion Picture Group. “I libri della Magic Tree House sono adorati da generazioni di lettori, compresi i miei stessi figli. Siamo elettrizzati all’idea di portare sullo schermo la genialità delle mitiche storie di Mary Pope Osborne per la gioia dei suoi milioni e milioni di fan, e di far scoprire a una nuova fetta di pubblico la loro magia”.

Quest’anno si celebrano i 25 anni della serie “Magic Tree House”, e per l’occasione Osborne ha rilasciato un’intervista ad “Entertainment Weekly” in cui, tra le altre cose, fornisce un aggiornamento sulla produzione del film: “Abbiamo aspettato 23 anni prima di decidere di farne un film, e quando ci siamo incontrati con la Lionsgate Entertainment abbiamo capito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alla serie, e alla nostra interpretazione di Jack ed Annie. Siamo ancora nelle fasi iniziali, tutte le persone coinvolte sono entusiaste, e sembra proprio che si aprirà un nuovo capitolo per la saga della Magic Tree House”.

La serie della “Magic Tree House” ha venduto oltre 130 milioni di copie in tutto il mondo, ma è attualmente inedita in Italia. Racconta le avventure di Jack ed Annie, due fratelli che scoprono una casa sull’albero magica piena di libri che parlano di tutto, dai Vichinghi ai vulcani, e che sono in grado di trasportarli in qualunque periodo storico. I giovani protagonisti sono accaniti lettori, e con la loro passione hanno aiutato innumerevoli bambini ad appassionarsi a loro volta alla lettura. 25 anni e 54 libri dopo, Osborne sembra più intenzionata che mai a proseguire le loro avventure.

Nel 2011 la serie ha ispirato un lungometraggio animato prodotto dalla giapponese Media Factory e diretto da Hiroshi Nishikiori; la sceneggiatura era firmata da Ichiro Okouchi.

