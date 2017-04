Erin Moran, aveva recitato anche al cinema l’attrice scomparsa protagonista di ‘Happy Days’

Erin Moran, attrice che nella sitcom "Happy Days" interpretava il personaggio di Joanie Cunningham è scomparsa all’età di cinquantasei anni.

L’attrice originaria di Burbank è stata trovata morta in una roulotte nella contea di Harrison, nell'Indiana. Ancora sono ignote le cause della morte, per cui si attende l’esame autoptico.

La Moran cominciò a lavorare alla serie nel 1974, come sorella di Richie Cunningham, interpretato da Ron Howard. Recitò in 239 episodi nella serie, che raccontava la vita della famiglia Cunningham, con figli pronti a provare i nuovi modi di intendere la vita e il divertimento, e la paura della crescita. La serie fu ideata da Garry Marshall, e la Moran veniva spesso chiamata "Sottiletta" per la sua linea filiforme.

Aveva lavorato anche al cinema, in “Not Another B Movie”: la storia è quella del dietro le quinte di un B Movie di zombie.

Ha lavorato anche a “Broken Promise”, film drammatico di Eddie Howell. Del 2003 è “Dickie Roberts - Ex Piccola Star”. Nelle serie ha recitato "Love Boat”, "La signora in giallo", “Jenny e Chachi”, “Tre nipoti e un maggiordomo”.

Lo stesso Ron Howard ha commentato su Twitter: “È una tale triste notizia. RIP Erin. Mi ricorderò sempre di te nel nostro show nelle scene migliori, con risate che illuminano gli schermi televisivi", ha scritto.

Henry Winkler, che in “Happy Days” aveva il ruolo di Arthur 'Fonzie' Fonzarelli ha scritto su Twitter: "OH Erin... ora potrai finalmente avere la pace che non avevi qui sulla terra... Resta serenamente ora… troppo presto”.

© Riproduzione riservata