Cars 3, gli autori presentano il corto 'A Tale of Momentum and Inertia' 21/04/2017 10:45 "A Tale of Momentum and Inertia" è il corto scritto da Eyal Podell e Jonathon E. Stewar, autori del film "Cars 3" Eyal Podell e Jonathon E. Stewart, che hanno scritto il prossimo film “Cars 3” hanno realizzato un cortometraggio per Fox Animation Studios dal titolo “A Tale of Momentum and Inertia”. Il progetto è stato presento a diversi Festival: la storia racconta di un uomo roccia che cerca di trattenere un masso che sta per distruggere una città. Il corto è prodotto da Carlos Saldanha - che ha lavorato a “Rio” - e Maresa Pullman. Il regista è Kameron Gates. Eyal Podell e Jonathon E. Stewart sono anche al lavoro al film “Prosciutto e uova verdi” (“Green Eggs and Ham”), tratto dal libro per bambini scritto dal Dr. Seuss. “Cars 3” uscirà in Italia il 14 settembre 2017, diretto da Brian Fee. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Film correlati Cars 3





Altri articoli Home

Cinema / Thriller American Assassin, cruente immagini nel trailer del film thriller con Michael Keaton Il primo trailer del film “American Assassin” diretto da Michael Cuesta è stato pubblicato su YouTube. Nelle immagini si vede il protagonista Mitch Rapp (Dylan O’Brien) addestrato da Stan Hurley (Michael Keaton). In altre scene un terrorista in una spiaggia spara sui bagnanti. La trama segue l'ascesa di Mitch Rapp, un rec...

Cinema / Recensioni Recensione del film The Bye Bye Man The Bye Bye Man è il film horror di Stacy Title con Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones e Michael Trucco. Nel 1969 Larry attiva in macchina davanti a casa di una donna, la chiama, lei esce e poi rientra: lui prende un fucile e le spara. Poi fa lo stesso con i vicini di casa, mentre chiede continuamente: “qualc...

Cinema / News Gianni Boncompagni, i film per cui l'autore ha composto le canzoni Gianni Boncompagni, l’autore scomparso il 16 aprile all’età di settantaquattr'anni aveva anche lavorato al cinema oltre che in televisione e radio. Sua è la musica di “Sapore di mare 2 - Un anno dopo” (1983) di Bruno Cortini. “Bárbara” (1980) è invece la storia di una star della music...

Cinema / Drama By the Time It Gets Dark, il film su due donne definito 'magica ode malinconica' By the Time It Gets Dark è il film Anocha Suwichakornpong uscito nelle sale statunitensi, e che sta ottenendo buone critiche. La trama segue due donne che arrivano in una casa isolata, circondata da campi e montagne. La donna più giovane dirigerà un film sulla più anziana, uno scrittrice che ha guidato il movimento stud...