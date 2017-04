Maurizio Costanzo Show, le immagini della prima puntata con Raz Degan e Fiorello 20/04/2017 12:16 La prima puntata della nuova edizione del "Maurizio Costanzo Show" va in onda questa sera su Canale 5. La nuova edizione del "Maurizio Costanzo Show" va in onda in seconda serata su Canale 5 dal 20 aprile 2017. Nel corso della prima puntata intervengono numerosi ospiti, tra cui il vincitore della dodicesima edizione de "L'isola dei famosi" Raz Degan, lo showman Fiorello, la cantautrice Paola Turci e il giornalista, scrittore e autore televisivo Giancarso Governi. Sfoglia la gallery Maurizio Costanzo intervista in esclusiva Gessica Notaro, vittima di un'aggressione con l'acido da parte del suo ex fidanzato. La ragazza di Rimini è stata tra le finaliste dell'edizione 2007 di "Miss Italia". © Riproduzione riservata

