MasterChef Italia, settima edizione: Antonia Klugmann tra i giudici del cooking show 19/04/2017 13:15 La chef Antonia Klugmann sarà nella giuria della settima edizione di "MasterChef italia". La versione italiana del cooking show "MasterChef" si avvia verso la settima stagione. Una novità del programma riguarda la giuria, nella quale debutta Antonia Klugmann. Già ospite della finale della quinta edizione, la chef subentra a Carlo Cracco per affiancare i confermati Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciulo. Avvicinatasi all'arte culinaria nel periodo universitario, Antonia Klugmann si è rapidamente affermata nella scena della ristorazione e nel 2017 è stata eletta "Cuoca dell'Anno" dalla guida dei Ristoranti d'Italia dell'Espresso. © Riproduzione riservata

