Serie tv e ricerca del colpevole: tra eversione e complotti 19/04/2017 07:00 Fiction e racconti complessi che dal disordine sociale descrivono l'incessante esigenza di individuare un colpevole. Alcune serie televisive hanno elaborato racconti sulle manifestazioni del terrorismo. La destabilizzazione dell’ordine sociale e le sue conseguenze sono elementi centrali in due recenti produzioni, “Quantico” e “24: Legacy”. In entrambe le fiction è presente un intricato percorso di ricerca strutturato in raffinate sottotrame e tendente alla rappresentazione dell'entità della minaccia terroristica. Lo stile di narrazione a cui ricorre la serialità per affrontare questa tipologia di argomenti risulta frenetico e instabile, spesso determinato da risvolti complottistici e dall'esasperata esigenza di individuare un colpevole. La prima stagione di “Quantico”, che ha debuttato in Italia sul canale Fox nel novembre 2015, prende avvio nei momenti successivi a un attentato terroristico. La ricerca del responsabile coinvolge direttamente la protagonista Alex Parrish (Priyanka Chopra), maggiore sospettata e costretta a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Un misterioso antagonista complotta contro di lei, pertanto la donna si impegna a smascherare questa cospirazione e sventare un nuovo attacco all'ordine sociale. Il clima di continua tensione che caratterizza la trama di "Quantico" è realizzato attraverso un costante ricorso alla tecnica del flashback, con cui sono percorse diverse linee narrative. All'interno delle produzioni seriali il tempo sembra essere il fattore maggiormente influenzato dal tentativo di rappresentare l'estremo ricorso alla forza per infondere terrore all'interno della società. Il tempo è investito di un ruolo primario in "24: Legacy", dove le azioni del sergente Eric Carter (Corey Hawkins), capo di una squadra speciale degli Army Rangers degli Stati Uniti d’America, sono raccontate nell'arco temporale del presente. Il personaggio è impegnato a contrastare una minaccia terroristica e lo scorrere dei minuti viene proposto continuamente al pubblico per veicolare in modo netto il senso di urgenza dell'agire del personaggio. Anche la prima puntata dello spin-off di "24" si concentra sulla ricerca di un singolo individuo, Ben Grimes, un Ranger della squadra capitanata da Carter in possesso di un oggetto pericoloso per la sicurezza collettiva, pertanto la sua neutralizzazione equivale a salvaguardarne l'ordine. Questi aspetti narrativi tornano nel film “Boston - Caccia all’uomo” (Titolo originale: "Patriots Day"), adattamento cinematografico del libro "Boston Strong". Diretto da Peter Berg, il film racconta l'attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi





