Atomica Bionda: 2,9 milioni di view su YouTube per il nuovo trailer del film con Charlize Theron 11/04/2017 20:45 Charlize Theron è protagonista del film "Atomica Bionda" tratta dal comic omonimo. Charlize Theron appare in un nuovo trailer del film “Atomica Bionda”, in uscita ad agosto 2017. Il video su YouTube in un giorno ha già realizzato 2.967.145 visualizzazioni. “So che non segue le nostre regole, ma è la nostra migliore aperta di intelligence”, dice l’agente della CIA interpretato da John Goodman. “Mi fido di te come del meteo in tv”, dice poi Lorraine Broughton (Charlize Theron) al collega. Il film è tratto dal comic "The Coldest City" pubblicato da Oni Press. La trama si svolge a Berlino nel novembre del 1989, alla vigilia della caduta del muro. L'ultima missione da portare a termine per l'Intelligence britannica è trovare la lista delle spie operanti in città. Lorraine Broughton è una esperta spia del MI6, che deve destreggiarsi tra corruzione e finta lealtà. Nel cast del film diretto da David Leitch ci sono anche Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





