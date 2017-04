L'attore Ryan Phillippe scherza con Katy Perry su Twitter per l'inesistente flirt

L’attore Ryan Phillippe dopo che i media hanno diffuso la notizia che avrebbe una relazione con Katy Perry ha ironizzato su Twitter.

“Non sto uscendo con Katy Perry. Mi conosce a mala pena. Gli elicotteri sono pregati di smettere di volano sopra casa mia. Lei non è qui. Thx”. Ad un fan che si dispiaceva per la mancanza di una relazione, ha risposto sempre citando i velivoli: "mi dispiace che la ‘gente’ la pensi così. Non voglio elicotteri che volano bassi e in bilico, periodicamente”.

"Mi puoi lasciare fuori da questa seminterrato, pls?”, ha ironizzato Katy Perry rispondendo al post. "Ciao, @RyanPhillippe, piacere di conoscerti. Mi dispiace”.

La notizia era stata diffusa dopo che i due erano stati visti insieme a festa di compleanno per i settanta anni del cantante Elton John. L’evento si è tenuto il 25 marzo, e molto sono state le star invitate.

Ryan Phillippe è stato sposato con Reese Witherspoon da cui ha avuto due figli. Ha lavorato recentemente alla serie “Secrets and Lies”.

Katy Perry con il video “Chained To The Rhythm” pubblicato il 21 febbraio 2017 ha raggiunto su YouTube 157.814.218 visualizzazioni.

