La verità, vi spiego, sull’amore: ‘il mio personaggio coccola la migliore amica’, intervista a Carolina Crescentini

La verità, vi spiego, sull’amore è il film di Max Croci con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce e Giuliana De Sio.

Il film è ispirato al libro omonimo di Enrica Tesio. La trama segue Dora (Angiolini) la cui vita di sfalda quando il compagno Davide (Poggio) la lascia dopo sette anni di relazione e due figli. Dora deve raccontare la verità ad uno dei figli, ma nei momenti difficili è spronata dall’amica Sara (Crescentini), trovando il carisma per reagire. Assume così il babysitter Simone (Pesce), poeta-bidello e fidanzato di Sara.

Mauxa ha intervistato Carolina Crescentini.

D. Nel film “La verità, vi spiego sull'amore” interpreti il ruolo di Sara. Ci puoi raccontare il tuo personaggio?

Carolina Crescentini. Sara è una donna rifugiata nell'apparenza. Non vuole prendersi alcun tipo di responsabilità se non quello di amare e coccolare la sua migliore amica in un momento complesso. D. Non avevi mai lavorato con Ambra Angiolini.

C. C. No, io e Ambra ci rincorrevamo da anni e ci siamo trovate molto bene. Invece Edoardo Pesce lo conosco dai tempi delle scuole di recitazione, gli voglio molto bene e mi fa sentire male dalle risate, sempre. Max Croci è un regista adorabile, sempre di buon umore ed è stato un grande piacere lavorare insieme.

D. Il film racconta la difficoltà di accettare la fine di una storia e di sapere consigliare. In generale sei una persona che dà consigli oppure è restia?

C. C. Do consigli solo alle persone che conosco davvero. Perché ogni storia è a sé. Una separazione è sempre difficile da affrontare, quindi intorno a te hai bisogno di amore e comprensione.

D. C’è un personaggio che ti piacerebbe interpretare in assoluto?

C. C. Vorrei davvero fare un film d'azione. Per divertirmi un bel po'.

D. Stai lavorando al film “Il sogni del Califfo”. Ci puoi raccontare qualcosa del progetto?

C. C. “Il sogno del califfo” è un film affascinante di Souheil Benbarka. Ha una storia molto interessante: sono Lady Hester Stanhope, personaggio davvero esistito, nipote del primo ministro inglese durante re Giorgio III. Si tratta di una donna moderna, imprevedibile e sfacciata. Lei rifiuterà l'Europa e l'ipocrisia degli ambienti aristocratici, per iniziare la sua vita in Siria, convertendosi all'Islam. Anche se la sua visione sarà completamente integralista e spietata.

