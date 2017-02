Oscar 2017, immagini del red carpet con i presentatori e candidati

Nelle immagini che mostriamo ci sono i candidati e presentatori agli Oscar 2017 che si sono svolti stanotte: hanno posato al red carpet prima di entrare alla cerimonia presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Tra gli attori vediamo Chris Evans, Jennifer Aniston, Isabelle Huppert, Viggo Mortensen.

Ironico è Jackie Chan con due pupazzi, mentre il cantante Pharrell Williams è con la moglie Mimi Valdes.

In altre immagini c’è l’attore Matt Damon, anche produttore del film “Manchester By The Sea” - e Richard Harbaugh. Per lo stesso film c’è anche Casey Affleck, che ha vinto come migliore interprete.

Poi l’attore Mahershala Ali, che ha ottenuto il premio come migliore attore non protagonista per “Moonlight”. Infine Justin Timberlake, Priyanka Chopra, Nicole Kidman e Keith Urban, Charlize Theron.

