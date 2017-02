Oscar 2017, immagini della cerimonia con i candidati al migliore film straniero

Nelle immagini che mostriamo ci sono i candidato agli Oscar 2017 nella categoria come migliore film straniero.

C’è il regista di “Land of Mine - Sotto la sabbia” (“Under sandet”) Martin Zandvliet, per la Danimarca; per la Svezia c’è Hannes Holm che concorre con “En man som heter Ove” (“A Men Calle Ove”); Matt Damon presenta il certificato della nomination di Asghar Farhadi per “Il cliente” (“Forushandeh”) dall’Iran: il regista non parteciperà dopo il divieto di visto deciso dal presidente Donald Trump per i cittadini che provengono dall’Iran.

Ci sono poi Martin Butler e Bentley Dean dall’Australia per “Tanna”; Maren Ade per “Vi presento Toni Erdmann” dalla Germania.

© Riproduzione riservata