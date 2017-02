Oscar 2017, immagini della preparazione delle statue e del red carpet da Hollywood 23/02/2017 20:06 Sono in corso i preparativi per gli Oscar 2017: l'evento è giunto alla 89esima edizione. Nelle immagini che mostriamo ci sono alcune fasi preparatorie della cerimonia degli Oscar 2017. Le statue degli Oscar sono inserite all’esterno del Dolby Theatre, dove il 26 febbraio si terrà la cerimonia. In altre immagini ci sono i momenti in cui i tappeti del red carpet vengono srotolati. In altre foto c’è il posizionamento dell’immagine del conduttore Jimmy Kimmel. © Riproduzione riservata

