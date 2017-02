Recensione Lady Castle è il nuovo comics della BOOM! Studios scritto da Delilah S. Dawson

Lady Castle è uscito in America lo scorso 25 gennaio ed è il nuovo lavoro della casa editrice BOOM! Studios. Il fumetto farà parte di una miniserie composta da quattro numeri che usciranno nel corso dell’anno. Per ora questa nuova serie è presente solo in America e non si hanno notizie se verrà tradotta in italiano. Questa nuova storia è stata scritta dall’autrice Delilah S. Dawson e disegnata dalla bravissima Ashley A. Woods.

La trama di Lady Castle racconta le vicende di un piccolo castello dove tutti gli uomini sono andati alla ricerca del principe perfetto per la figlia del Re e le donne sono rimaste sole a gestire tutto il regno. La povera principessa è intrappolata sulla torre più alta del regno in attesa del principe perfetto, mentre occupa tutto il suo tempo ad osservare le sue amiche che continuano la loro vita nel castello. L’unico uomo che torna dalla spedizione racconta di un grande attacco da parte di un drago e che lui è l’unico sopravvissuto, inoltre il castello è vittima di una maledizione che attira creature malvagie. È in questo momento che prende il potere la moglie del fabbro che viene nominata Re, il suo primo atto da sovrana è quello di liberare la principessa dalla torre e di avviare tutte le donne che lo vogliono al combattimento e alla difesa delle mura del castello.

Questo fumetto può essere visto come una sorta di rinascita femminile all’interno di un quadro narrativo lasciato quasi sempre agli uomini. La storia inizia nel più classico dei modi con una principessa intrappolata in una torre che aspetta l’arrivo del principe perfetto, ma le cose cambieranno radicalmente quando gli uomini verranno mangiati da un drago. Inizialmente le donne continuavano i lavori dei loro mariti aspettando il loro ritorno, ma quando capiscono che non torneranno più iniziano a rimboccarsi le maniche. Il potere viene preso dalla moglie del fabbro, Merinor, e la cosa che viene fatta è quella di liberare la principessa Aeve, in poco tempo le regole cambieranno molto velocemente. Tra dialoghi divertenti e attacchi di salamandre luminose davvero poco aggressive, in questo fumetto, viene alla luce una storia unica e davvero interessante.

La storia che viene raccontata è semplice e diretta ma come ogni racconto nasconde molto di più in profondità. La povera principessa Aeve che all’inizio sembra indifesa, diventa la più forte combattente del nuovo esercito la sua forza e la sua destrezza con la spada sono il lasciapassare per la sua libertà finalmente ritrovata. I disegni della l’artista Ashley A. Woods sono un coronamento perfetto della storia, ricchi di dettagli e con i colori pastello che rendono ancora meglio la bellezza della storia.

Uno dei personaggi più forti della storia è la moglie del fabbro, Merinor, una donna forte e dalle idee chiare che senza pensarci due volte prende in mano il comando del castello e dopo aver messo in discussione molte delle leggi del precedente re, scrive le proprie. Una donna decisa, che mette al primo posto la sicurezza del castello e la sua difesa. Con lei al comando tutte le donne potranno decidere da sole del proprio futuro. Ognuna di loro sarà libera di decidere cosa fare della propria vita.

