Shades of Blue, l'atmosfera del crime drama negli episodi della prima stagione della serie tv 18/01/2017 13:00 La serie televisiva "Shades of Blue" ha debuttato sulla piattaforma streaming Infinity il 18 gennaio 2017. La prima stagione della serie televisiva "Shades of Blue" è disponibile sulla piattaforma streaming Infinity dal 18 gennaio 2017. La trama è incentrata sulla figura di Harlee Santos, madre single e detective. La sua squadra è guidata dal tenente Matt Wozniak, il quale la guida in azioni al di fuori della legalità. Nel corso dei 13 episodi la protagonista si trova obbligata a collaborare con l'FBI e denunciare i suoi colleghi. Creata da Adi Hasak, la serie televisiva propone un racconto connotato da aspetti del crime drama. L'interprete principale è Jennifer Lopez, la quale è anche produttrice della fiction. "Shades of Blue" ha debuttato sull'emittente statunitense NBC il 7 gennaio 2016. L'episodio pilota diretto da Barry Levinson ha registrato 8.55 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

