Dance Dance Dance, nella quarta puntata tornano le esibizioni singole

Serie TV / News Le 10 sigle più famose e indimenticabili delle serie tv Le serie tv fanno discutere anche per le rispettive sigle iniziali, in origine soltanto un jingle di pochi secondi e oggi in alcuni casi delle vere e proprie opere nell'opera. In questo articolo ne citerò dieci tra le maggiori per musica, immagini e l'impatto sull'immaginario collettivo. Come dimenticare allora l'intro di "Ai confini della r...

Serie TV / News I bastardi di Pizzofalcone, personaggi 'alla ricerca della rivalsa': intervista a Simona Tabasco La serie televisiva "I bastardi di Pizzofalcone" va in onda su Rai 1 dal 9 gennaio 2017. Ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni editi da Einaudi Stile Libero, la fiction racconta la storia del commissariato di Pizzofalcone, prossimo alla chiusura a causa dell'arresto di alcuni agenti per un episodio di corruzione. Gli altri commiss...

Serie TV / News Carcere e serie tv: dalla sopravvivenza alla scoperta dei propri lati oscuri Il racconto televisivo ha affrontato l'ambito carcerario fin dagli anni Settanta, dapprima con un approccio ironico compiuto dalla sitcom britannica “Porridge” e poi nella forma della soap opera con la produzione australiana “Prisoner”. La congiunzione tra la fiction e l’ambiente sociale della prigione ha trovato svil...

Serie TV / News Beyond, la nuova serie tv targata Freeform fatica a decollare "Beyond" è una serie tv di fantascienza creata da Adam Nussdorf e prodotta da Tim Kring di "Heroes" e David Eick, la cui première ha avuto luogo il 2 gennaio: in attesa di un feedback chiaro su quanto questo telefilm possa attrarre il pubblico la Freeform, il network che lo sta trasmettendo in televisione e in internet su Freefor...

Serie TV / News C'è posta per te: un ospite internazionale per la prima puntata della ventesima edizione Il programma televisivo "C'è posta per te" giunge alla ventesima edizione. Il people show condotto da Maria De Filippi torna su Canale 5 il 7 gennaio 2017 con lo stesso format, che consiste nel concedere un'opportunità alle persone di raccontare le proprie emozioni ed esprimere sentimenti rivolti a un loro caro. Nel cors...

Serie TV / News The Five, recensione del primo episodio della serie tv Abbiamo guardato il primo episodio della serie televisiva “The Five”, creata dallo scrittore statunitense Harlan Coben. La fiction affronta la tematica della scomparsa, molto frequente nella serialità contemporanea. L'impostazione narrativa risulta simile a quella di “The Family”, serie creata da Jenna Bans conn...

Serie TV / News Dance Dance Dance, la prima eliminazione nella terza puntata del talent show La terza puntata di "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 4 gennaio 2017. Nel nuovo appuntamento con l'edizione italiana del talent show avviene il primo Dance Off, ovvero la prima eliminazione. Le due coppie risultate ultime in classifica nella precedente puntata si sfidano per restare nello show. Tania Cagnotto e Giovanni Tocci si c...

Serie TV / News Humans, la serie fantascientifica tra parodia della vita e singolarità Sulla scia del successo ottenuto da "Westworld", la fiction fantascientifica "Humans" torna a rappresentare la tematica degli androidi e della coscienza artificiale. La seconda stagione della serie britannica debutta negli Stati Uniti sull'emittente televisiva AMC il 13 febbraio 2017. La prima stagione, disponibile sulla piattaforma streaming TIMv...