Recensione Aliens: life and death, un fumetto pubblicato dalla Dark Horse di Dan Abnett

Aliens: life and death, in America l’ultimo numero di questa miniserie è uscito lo scorso 21 dicembre grazie alla casa editrice Dark Horse Comics. La miniserie è composta da quattro albi e la storia non finirà con questo numero, ma come viene specificato alla fine del fumetto, continuerà in “Aliens vs Predator: life and death #1”. Il fumetto è stato scritto da Dan Abnett e disegnato da Moritat mentre i colori sono di Rain Beredo. La cover di questo quarto numero è il risultato del lavoro di David Palumbo.

La trama di questo quarto e ultimo numero della miniserie ci porta su LV-223, in questo momento la squadra del capitano Paget è in missione per salvare Chris, una donna intrappolata all’interno dell’alveare Alien. Non è facile arrivare fino a lei perché vengono attaccati, intanto Chris minaccia di farsi saltare in aria e di portare via con sé tutto quello che la circonda, spera così di far leva contro la regina. Ma la tregua dal xenomorphs rivela una nuova minaccia per gli umani e per tutto il pianeta.

Questo fumetto è ambientato quarantatré anni dopo gli eventi del film Alien e più di un anno dopo gli eventi del ciclo “Fire and Stone”. Vediamo la battaglia animarsi dopo ogni tavola e la potenza e la forza della disperazione e della paura farsi strada in ogni pagina. La squadra del capitano Paget è ormai alle corde e la donna che devono salvare è intrappolata all’interno della tana di Alien. I disegni sono vivi e pieni di dettagli che rendono le scene quasi palpabili. I colori aiutano molto la descrizione soprattutto negli scontri a fuoco. Lo scontro finale è un turbinio di emozioni e di suspense e ti tiene incollato al fumetto fino all’ultima pagina.

Tutti i protagonisti di questa serie sono stati interpretati con estrema maestria. Chris è una donna forte e determinata, disposta a tutto pur di riuscire a salvarsi la vita anche di scendere ad un accordo con un mostro. La sua determinazione, alla fine, le salva la vita e aiuta anche gli uomini del capitano Paget a ritrovarla. La paura è sempre in agguato ad ogni pagina che viene sfogliata e i colpi di scena non mancano. La storia è emozionante e piena di azione, un connubio perfetto per questo fumetto.

