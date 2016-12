The Girl Before, il nuovo thriller di Ron Howard

Lo scorso novembre la testata “Deadline” ha annunciato in esclusiva che la Universal Pictures aveva acquistato i diritti cinematografici di "The Girl Before", un romanzo thriller firmato da J. P. Delaney, pseudonimo dietro il quale si celerebbe l’autore Tony Strong. La pubblicazione del libro, inizialmente prevista per l’autunno del 2016, è slittata al 24 gennaio 2017. Sempre secondo “Deadline”, a dirigere l’adattamento sarà Ron Howard, mentre nelle vesti di produttori troviamo Michael De Luca e la Imagine Entertainment di Brian Grazer ed Erica Huggins. Tyler Mitchell, sempre della Imagine, ed Elishia Holmes della Michael De Luca Productions saranno i produttori esecutivi.

Sia per il titolo che per la trama, “The Girl Before” fa pensare ad altri due thriller psicologici molto di successo degli ultimi anni, ovvero “L'amore bugiardo - Gone Girl” di David Fincher e “The Girl on the Train”, con Emily Blunt. “The Girl Before” intreccia la storia di una donna e della sua vita apparentemente felice con il fato misterioso di un altro personaggio femminile, in un caleidoscopio di ambiguità, morte e inganni. Questa la sinossi ufficiale: “Una donna traumatizzata si innamora di una bellissima casa dallo stile minimalista, e dell’uomo che l’ha progettata. Ma quando scopre che tre anni prima, un’altra donna psicologicamente fragile è morta tra quelle pareti, comincia a chiedersi se la sua storia non sia altro che una replica della ragazza che l’ha preceduta”.

All’epoca dell’annuncio di “The Girl Before”, Ron Howard stava per portare nelle sale “Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick”, con Chris Hemsworth. La sua ultima fatica è stata invece “Inferno”, sceneggiato da David Koepp e e basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown. Il film, interpretato da Tom Hanks e Felicity Jones, è il seguito de “Il Codice Da Vinci” e “Angeli e Demoni”, e conclude la trilogia delle avventure di Robert Langdon. La pellicola ha ricevuto un’accoglienza abbastanza tiepida da parte della critica e si è rivelato, almeno in patria, un discreto fallimento commerciale, incassando solo 34 milioni, ma si è rifatta al botteghino estero accumulando 185 milioni. Si è trattato comunque di un piccolo incidente di percorso nella pluridecennale carriera di Ron Howard, autore di grandi successi come “A Beautiful Mind”, “Apollo 13”, e “Rush”, solo per citarne un paio.

