Gli oggetti più strani che i vip hanno messo all'asta su Ebay

Autoradio, libri, vestiti: la gente mette su Ebay di tutto, ma quando si tratta di Vip, la tendenza ad esagerare è quasi d'obbligo. Spesso le persone molto famose si prestano a mettere all'asta oggetti autografati per destinarne il ricavato in beneficienza, come nel progetto "50 celebrities, 50 items, 50 charities". Altre volte sono privati cittadini che inseriscono cimeli come la maglia di Buffon, la felpa di Valentino Rossi autografata o quella di Liam Gallagher per ricavare una discreta somma, un intento sicuramente meno nobile ma altrettanto valido.

In alcuni casi, però, la situazione si fa decisamente più bizzarra: tempo fa, Scarlett Johansson ha messo all'asta un fazzoletto sporco autografato che ha raggiunto 5.300 Dollari di ricavo e Niall degli One Direction ha fatto lo stesso con un toast mangiucchiato, incassando novantanovemila Dollari. I reperti sanitari non fanno eccezione: la radiografia toracica di Marylin Monroe è stata venduta per 45.000 Dollari e l'infermiere che effettuò il prelievo di sangue al presidente Reagan dopo l'attentato del 1981 ne guadagnò diecimila, salvo poi devolvere il ricavato alla Ronald Reagan Presidential Foundation. Un fan della famosa coppia "Brangelina" si è divertito a intrappolare in un barattolo l'alito dei due Vip. Risultato della furbata? 530 Dollari.

Volete la Luna? Nessun problema. La scorsa estate, Sotheby's ha organizzato l'asta "Space Exploration" tramite Ebay, mettendo in palio dei cimeli della navicella Apollo 11 che raggiunse il nostro amato satellite tra cui un serbatoio di elio, una borsa usata per raccogliere campioni lunari e persino la lista originale delle operazioni da compiere in vista del lancio. Il valore dei 173 lotti dell'intera asta è stato stimato fra i 3 e i 5,3 milioni di Dollari.

Di passaggio in un albergo, Britney Spears lasciò nel cestino il proprio test di gravidanza che venne poi battuto per 14.000 Dollari, anche pochi considerando che il WC dello scrittore Salinger ha raggiunto un milione. Ormai avrete capito che a Hollywood, tutto è in vendita. Come stupirsi allora che Dan Bliss abbia messo all'asta la scritta originale "Hollywood" che ha sormontato l'omonima collina prima di essere sostituita nel 1978? Forse, a sorprendere è il ricavo relativamente basso: solo 450 Dollari.

