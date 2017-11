The Little Drummer Girl, la miniserie tv: nel cast anche Alexander Skarsgård

The Ink Factory, BBC ONE e AMC hanno annunciato che l’attore svedese Alexander Skarsgård farà parte del cast della nuova miniserie televisiva “The Little Drummer Girl”, basata sull’omonimo romanzo dello scrittore britannico John le Carré.

"The Little Drummer Girl" è articolata in sei parti e segna l'esordio televisivo del regista Park Chan-wook ("Old Boy"). Nel cast è presente anche l'attrice britannica Florence Pugh ("Lady Macbeth", "Marcella").

Il racconto si svolge negli anni Settanta e spionaggio e irretisce il pubblico televisivo con il clima coinvolgente degli intrighi internazionali. Le riprese della miniserie televisiva inizieranno nel gennaio 2018.

Alexander Skarsgård ha recentemente partecipato alla miniserie televisiva "Big Little Lies - Piccole grandi bugie" creata da David E. Kelley e basata sull'omonimo romanzo della scrittrice australiana Liane Moriarty. L'attore svede ha interpretato il personaggio di Perry Wright, ruolo che gli è valso il premio Emmy al miglior attore non protagonista in una miniserie o film.

L’attore svedese è noto al pubblico televisivo internazionale anche per la sua interpretazione del personaggio di Eric Northman in “True Blood”.

