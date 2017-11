Pechino Express, intervista a Ema Stokholma: 'ho scoperto di essere paziente e positiva'

Abbiamo intervistato in esclusiva la DJ Ema Stokholma, vincitrice della sesta edizione dell'adventure game “Pechino Express”, alla quale ha partecipato in coppia con Valentina Pegorer.

D: Che cosa ha significato per te l'esperienza a "Pechino Express"?

R: Questa esperienza per me è stata come una vacanza, all’inizio non ero convintissima di partire e avevo un po’ d’ansia. I miei amici mi hanno consigliato di andare dicendomi che era una buona idea e così ho partecipato. È stata una sfida anche se a me non piacciono molto le sfide, piuttosto mi piace sviluppare il mio spirito di sopravvivenza, ovviamente partecipare a un programma televisivo non è uguale al partire da soli con lo zaino, durante i viaggi di “Pechino Express” non si è mai soli, ci sono sempre persone che ti aiutano.

D: Con Valentina Pegorer avete formato le #clubber, vi conoscevate già prima di partecipare al programma?

R: Sì, ci eravamo incontrate ad alcuni festival, appunto da “clubber”, però non ci conoscevamo molto bene e secondo me questo è stato un vantaggio perché quando parti con una persona che conosci molto bene è più facile farsi prendere dal nervosismo. In pochissimo tempo Valentina è diventata una mia amica e insieme abbiamo condiviso delle cose che non condividerò con nessun altro. Una cosa che ho notato del nostro rapporto è che siamo sempre state positive, abbiamo riso tutto il tempo.

D: La partecipazione a "Pechino Express" è stata utile anche per la tua crescita personale?

R: Si, mi ha aiutata molto a capire alcune cose del mio carattere che non conoscevo, ho scoperto di essere paziente e positiva, prima di partire avrei detto l’opposto.

D: Quest'anno hai partecipato a Sanremo Giovani nel ruolo di giudice, come hai affrontato questo impegno?

R: È stato bellissimo, avverti una grande responsabilità. Non si è mai pronti a giudicare gli altri, spero che i talent non si fermino alle prime difficoltà ma continuino a inseguire le loro ambizioni. Anche io all’inizio della mia carriera ho avuto delle delusioni, ho sempre reagito e sono andata avanti.

D: Cosa pensi della scelta di Claudio Baglioni come nuovo direttore artistico della kermesse?

R: Io mi ero affezionata a Carlo Conti che è anche direttore artistico di Radio 2. Claudio Baglioni come direttore artistico è certamente una novità, musicalmente parlando ha la mente aperta, anche Carlo Conti ha dimostrato di avere orecchio, cercava la novità.

D: La tua attività da DJ ti ha portata al successo e fino in televisione, come hai scoperto questa passione?

R: Mi sono avvicinata al mondo delle discoteche per caso, facevo la modella a Milano e spesso mi capitava di andare in giro per i locali. Mi sembrava strano ascoltare un certo tipo di musica piuttosto che un altro ma all’inizio giudicavo da appassionata di musica e solo facendo questo lavoro ho capito. Una mattina mi sono svegliata e mi sono resa conto di voler fare la DJ, con tutti i soldi che avevo da parte ho comprato una consolle e mi sono chiusa in casa per mesi. Spesso metto qualche hit, mi piace guardare la gente che appena sente le prime note di una hit si diverte, il genere che preferisco è l’hip hop ma mi piace molto anche la techno.

D: Cosa c’è nella tua vita oltre la musica?

R: Mi piace molto leggere, andare al cinema e stare con il mio cane Jordan.

D: Quali sono i tuoi prossimi impegni?

R: Tutti i giorni sono in radio, un'altra mia grande passione, con Gino Castaldo in “Back2Back", programma che mi piace da morire. Per quanto riguarda la televisione ancora non posso svelare nulla.

