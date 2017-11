La strada di casa, anticipazione seconda puntata

L’esordio della serie televisiva, avvenuto su Rai 1 il 14 novembre, ha registrato 5 milioni 764 mila spettatori con uno share del 23,4%. “Mescolando i generi (thriller e relazionale), cambiando gli stilemi di messa in scena, affrontando un tema d’attualità come quello dell’imprenditoria agroalimentare, le frodi che spesso danneggiano il settore e la crisi economica, abbiamo coinvolto il pubblico su un livello superiore di scommessa narrativa” - ha dichiarato Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.

Il protagonista principale Fausto Morra (Alessio Boni) fa ritorno a casa dopo essere stato in coma per cinque anni. L’imprenditore agricolo inizia la riabilitazione fisica e psicologica scoprendo gradualmente che la sua condizione e quella dei suoi familiare è radicalmente cambiata. Non è entusiasta delle decisioni di suo figlio Lorenzo (Eugenio Franceschini), ora alla guida dell’azienda e orientato verso il biologico. Ai suoi ricordi lieti si sostituisce una diversa consapevolezza, alimentata anche dal supporto della psichiatra Madrigali che lo sostiene.

