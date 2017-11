Stasera casa Mika, anticipazioni ultima puntata: ritorna l'opera 21/11/2017 09:00 L'ultima puntata della seconda edizione di "Stasera casa Mika" va in onda questa sera su Rai 2. La quarta e ultima puntata della nuova edizione di “Stasera casa Mika” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.20 L’ospite speciale della puntata è Carla Bruni. Il nuovo appuntamento con il varietà vede la presenza di numerosi ospiti: Fedez, Claudio Bisio, Gilberto Gil, Anna Valle,e Maria Concetta Mattei. Come accaduto nella seconda puntata (scopri di più), “Stasera casa Mika” concede spazio anche all’opera. Nella puntata odierna Mika propone agli spettatori Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Il cantautore e showman ripercorre la storia tra Pinkerton (Vincenzo Costanzo) e Cho Cho-san (Isabella Lee) e anche in questa occasione si avvale del supporto della messa in scena del regista d’opera Damiano Michieletto e la collaborazione del Maggio Fiorentino. Nel corso della puntata Mika intrattiene il pubblico televisivo con varie esibizioni insieme ai numerosi ospiti e con le interpretazioni di alcune delle canzoni che contraddistinguono la sua carriera, tra cui “Grace Kelly” e “It’s My House”. Spazio anche a celebri brani della storia della musica italiana come "L'anno che verrà" di Lucio Dalla o "Ci vuole orecchio" di Enzo Jannacci. Viene proposto anche l’ultimo appuntamento con la fiction “Il ragazzo che viene dal futuro”, ideata da Mika e Ivan Cotroneo. La nuova edizione di “Stasera casa Mika” vede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Gregory, attore teatrale inglese nonché amico di infanzia di Mika. La precedente puntata del programma, trasmessa da Rai 2 il 14 novembre, ha registrato 1 milione e 286 mila spettatori con il 6,2% di share. © Riproduzione riservata

