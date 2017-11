The Wall, il meccanismo del game show condotto da Gerry Scotti

Il game show “The Wall” va in onda su Canale 5 dal 20 novembre, tutti i giorni alle 18.45.

Si tratta di un format televisivo statunitense sviluppato da Andrew Glassman, LeBron James e Maverick Carter e trasmesso dalla NBC.

La conduzione del programma è affidata a Gerry Scotti, ogni puntata prevede la partecipazione una coppia di concorrenti legati da un vincolo familiare. Il game show mette alla prova la loro fiducia, la loro intesa e le loro conoscenze culturali.

Di fronte ai due concorrenti è posto un grande muro di altezza superiore ai dodici metri, da sette diverse posizioni che si trovano in cima al muro cadono delle palle luminose che seguono varie direzioni e possono finire in una delle quindici caselle alla base, ognuna delle quali corrisponde a una cifra (il valore massimo di una casella è cento mila euro).

Quando la coppia risponde in modo corretto alla domanda inerente la casella conquistata, la palla diventa verde e i concorrenti guadagnano la cifra correlata, se rispondono in maniera errata la palla diventa rossa e la somma viene decurtata.

I due concorrenti rispondono insieme solamente nella prima fase di gioco, quando sono chiamati a rispondere a cinque domande a scelta multipla, con due possibilità di risposta. Alla seconda e alla terza vengono divisi, uno resta in studio di fronte al muro, l'altro viene isolato in una stanza e deve rispondere alle domande senza sapere se la sua risposta è corretta o meno.

Nella terza e ultima fase di gioco, Gerry Scotti invia al concorrente isolato un contratto con un'offerta in denaro, che può essere superiore o inferiore alla cifra accumulata nel corso della puntata. Il concorrente decide se firmare o meno il contratto, rientrato in studio comunica la sua decisione all'altro concorrente. Se il contratto è stato firmato la coppia si aggiudica la cifra contenuta all'interno, in caso contrario quella accumulata in studio che potrebbe anche corrispondere a zero.

