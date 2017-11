Intervista all’attrice Andrea Vasiliou, da ‘Wonder Woman’ a ‘Justice League’

Andrea Vasiliou è una delle attrici del recente panorama cinematografico che sceglie pellicole in cui l’azione occupa un ruolo fondamentale. Il pubblico di questi film è giovane, come “Justice League” di Zack Snyder (leggi la recensione) ora nelle sale e in cui Andrea ha recitato. Sempre quest’anno ha lavorato in “Wonder Woman” di Patty Jenkins (leggi la recensione), nel 2018 sarà nella serie tv "Krypton".

Mauxa l'ha intervistata.

D. In “Wonder Woman” tu interpreti il guerriero amazzone. Come ti sei preparata per le scene d’azione?

Andrea Vasiliou. Mi sono allenata per sei mesi con spada e scudo, lancia da combattimento e tiro con l'arco. Abbiamo anche dovuto aumentare la massa muscolare e il grasso prima di girare quindi questo significava attenersi ad assumere un alto contenuto di proteine, avere una dieta ferrea e frequentare un'ora e mezza in palestra al giorno. Abbiamo avuto i migliori allenatori, come Gym Jones che ha addestrato gli Spartiati nel film “300” e si è preso cura delle trasformazioni del corpo degli attori. Nei giorni di recupero effettuavamo un’attività cardio per un'ora; sul vogatore, con l’Airfit ed lo ski erg, nonché 50 sessioni di bagni turchi seguiti da bagni di ghiaccio e docce calde / fredde per la tonificazione del muscolo. Una training non adatto ai deboli di cuore ma mi è piaciuto l’ambiente che si è creato, trascorrendo insieme molto tempo, con carichi di energia che ci hanno permesso di scavare in profondità, soprattutto quando le cose si facevano difficili.

D. Nel cinema recente molti personaggi principali sono delle donne forti, come in “Wonder Woman”, “La bella e la bestia”, “Joy”. In generale qual è il tuo personaggio femminile preferito?

Andrea Vasiliou. Il mio personaggio preferito femminile è Lara Croft, aspiravo a fare sequenze d'azione come lei quando ero giovane e ho apprezzato la sua forma fisica, con la capacità di effettuare delle acrobazie. E un’audace, donna forte senza paura. La adoro.

D. Hai lavorato anche nella serie tv , “Cormoran Strike”, tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Preferisci lavorare in tv o al cinema?

Andrea Vasiliou. Per essere onesti mi piace molto la TV, è più veloce e varia, ma i set di film ad alto budget sono incredibili e non finisco mai di sorprenderti. Il bello di lavorare nel cinema e in TV è il cameratismo che si crea con il cast e la troupe, anche perché le riprese spesso durano diversi mesi.

D. In generale come ci si prepara per i film d’azione, con esercizi o sport?

Andrea Vasiliou. Ho sempre praticato il running, l’allenamento con i pesi e boxe. È lì che è iniziata la mia passione per l'azione nel cinema. Per il ruolo di amazzone in “Wonder Woman” la formazione prevedeva tutti i giorni un allenamento di almeno quattro ore. Ci siamo esercizi di acrobazie, caduta, come 'morire', combinazioni di spada e scudo, nonché la formazione del tiro con l'arco, l'allenamento della forza e la lotta con la lancia. È stata un’intensa masterclass sull’uso di armi, che mi ha aiutato a ottenere la disciplina e la resistenza di cui avevo bisogno, per essere in grado di fornire scene di combattimento dopo molte riprese sul set.

D. Qual è il tuo libro preferito e perché?

Andrea Vasiliou. Il mio libro preferito è “Vita di Pi”: non invecchia mai e la storia è così intricata e bello. Mi piace l'esplorazione della spiritualità e il magico mondo che crea.

D. Invece il tuo fumetto preferito qual è?

Andrea Vasiliou. Il mio fumetto preferito è “Wonder Woman”, sono un po’ di parte ma amo la storia di Wonder Woman e quella delle Amazzoni delle mitologia greca.

D. Per una giovane che volesse intraprendere la carriera di attrice, quale consigli daresti?

Andrea Vasiliou. Direi di prendere molte lezioni, lavorare anche con l’immaginazione. Giocare con la recitazione, creare storie con gli amici e la famiglia, ciò contribuirà ad alimentare la scintilla dell’immaginazione e visualizzare le scene che poi troveranno espressione nella recitazione. L’importante è eseguire questo di fronte agli amici di famiglia, prendere confidenza con il mezzo e goderne.

