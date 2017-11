"Splitting Up Together", Jenna Fischer parla male di Saint Louis e recita in un film di Clint Eastwood

"Splitting Up Together" è una delle incognite della stagione televisiva in corso: la sitcom targata ABC debutterà infatti in un momento imprecisato fra la fine del 2017 e la primavera del 2018. Questa serie tv, basata sul programma danese "Bedre skilt end aldrig" di Mette Heeno, Mie Andreasen ed Hella Joof, è stata adattata per il pubblico americano da Emily Kapnek in collaborazione con lo stesso Heeno. Tra i produttori esecutivi, insieme a Jeff Kleeman, Andreasen ed Hella Joof troviamo la nota comica e presentatrice Ellen DeGeneres, mentre a distribuire il prodotto penseranno il colosso Warner Bros. Television, la A Very Good Production e la Piece of Pie.

Non si sa molto della trama della serie, se non che il canovaccio centrale sarà costituito dalle vicende di una coppia in procinto di divorziare. Il cast vede Jenna Fischer nel ruolo della protagonista Lena, Oliver Hudson in quello di Martin, Diane Farr nei panni di Maya, Lindsay Price come Camille e Olivia Keville come Mae. Da notare Bobby Lee nel ruolo di Arthur: l'attore di San Diego è conosciuto per aver fatto parte di Mad TV a partire dal 2001, interpretando il dittatore nordcoreano nell'immaginario "Kim Jong-il Show", il giornalista Connie Chung, Bae Sung e Tank, uno spericolato pilota asiatico sul modello della saga di "Fast and the Furious".

Jenna Fischer è attualmente impegnata nelle riprese del film di Clint Eastwood "The 15:17 to Paris", adattamento del libro autobiografico di Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos sull'attacco al treno di Thalys del 2015. L'opera verrà distribuita nei cinema statunitensi il 9 febbraio 2018. Intanto, l'attrice è stata coinvolta in una polemica dopo aver definito la sua città di origine Saint Louis "suburban sprawl", un termine che potremmo tradurre come "sobborgo espanso", aggiungendo che la sua parte preferita sono i parcheggi. Inutile dirlo, gli abitanti della metropoli del Missouri non hanno gradito.

Jenna Fischer è nata nell'Indiana ma cresciuta a Saint Louis; dopo i primi ruoli marginali in serie come "Spin City", "Squadra Med - Il coraggio delle donne", e "Six Feet Under", nel 2004 sviluppa e cura la regia del finto documentario "LolliLove", mentre l'anno successivo entra nel cast della serie tv "The Office". Nel 2006 è nell'horror "Slither" seguito dalle commedie "Blades of Glory - Due pattini per la gloria" e "I fratelli Solomon". È appena stato pubblicato il suo primo libro dal titolo "The Actor's Life: A Survival Guide", con la prefazione di Steve Carell.

